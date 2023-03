Sztuczna inteligencja naprawi to, co człowiek zepsuje

Sztuczna inteligencja od kilku dobrych miesięcy podbija całą branżę technologiczną. O sukcesie OpenAI w postaci DALL-E, ChatGPT i współpracy z Microsoftem, czy dokładności grafik przygotowywanych przez Midjourney, informowaliśmy już wielokrotnie — ale sztuczna inteligencja to nie tylko chatboty i narzędzia generujące grafiki na podstawie opisów tekstowych, ale wiele więcej.

AI odgrywa coraz większą rolę w przypadku systemów operacyjnych i poprawia wiele elementów, które normalnie nie byłyby tak dokładne. Idealny tego przykład mieliśmy ostatnio, w przypadku delikatnej dramy dotyczącej zdjęć Księżyca robionych z Samsunga — post opublikowany jakiś czas temu na Reddicie w dobitny sposób pokazał, ile szczegółów dodaje sztuczna inteligencja w przypadku robienia zdjęć Księżyca... lub czegoś, co zdaje się nim być. Więcej na ten temat możecie znaleźć w tekście pod tym linkiem.

W przypadku zdjęć podobną technikę stosuje Google w przypadku Pixela. Smartfony giganta z Mountain View posiadają bowiem funkcję Photo Unblur. Jak tłumaczył Kamil Pieczonka, Google już przy premierze Pixela 7 podkreśliło fakt, że bardzo mocno skupia się nad obróbką zdjęć, które wykonuje aparat. Dzięki temu mamy nie tylko lepsze odwzorowanie kolorów, ale również możliwość poprawy ostrości na już zrobionych zdjęciach, właśnie dzięki funkcji Photo Unblur. Wprowadzono też ciekawe rozwiązania jak Guided Frame, funkcję, która podpowiada jak najlepiej wykonać selfie dzięki komunikatom głosowym. Funkcja ta stworzona została głównie dla osób niewidomych, które z oczywistych względów nie widzą jak wygląda zdjęcie, a chciałyby podzielić się zdjęciami ze znajomymi. Teraz Google chce jednak pójść o krok dalej i ulepszyć również wideo.

Jest Photo Unblur, będzie Video Unblur

Zespół 9to5Google przekopał się ostatnio przez APK najnowszej wersji Zdjęć Google, trafiając na bardzo ciekawy wpis. W aplikacji znaleźli interfejs do Video Unblur, chociaż nie byli w stanie go odpalić. Według raportu narzędzie to obecnie nie ma jeszcze „zauważalnego wpływu na filmy”, lecz z tego względu, że wciąż jest w fazie rozwoju. 9to5Google twierdzi, że narzędzie powinno działać tak samo, jak Photo Unblur, wykorzystując SI do ulepszania filmów nagranych telefonem Pixelem 8.

Warto zaznaczyć, że w kodzie APK nie ma żadnej informacji sugerującej, żeby Video Blur był ekskluzywnie dostępny dla smartfonów Pixel. Można jednak spokojnie zakładać, że historia się powtórzy względem tego, co było w przypadku Photo Unblur — które zostały ekskluzywne dla Pixeli. Oprócz tego, 9to5Google odkryło również szereg filtrów, które użytkownicy będą mogli nakładać na wideo.

W tej chwili dostępnych jest 14 efektów wizualnych, w tym między innymi filtr VHS, który nada retro klimatu na robione zdjęcia. Wszystko więc wskazuje na to, że nowe flagowce od wielkiego G mają sprawić, że zwykłe wideo nagrywane „z ręki" smartfonem będą wyglądały na profesjonalny kawał wideo. Co o tym sądzicie?

Źródło: 9to5Google