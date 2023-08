Mapy Google wprowadzą kluczową funkcję na iPhone’ach!

Dynamic Island będzie już standardem

Według przecieków, wszystkie iPhone’y z serii 15 będą miały Dynamic Island i notch oficjalnie przejdzie na emeryturę. Dynamiczna wyspa, która jest już w iPhone’ach 14 Pro i Pro Max, ominęła podstawową „czternastkę” oraz model z dopiskiem Plus w nazwie. W tegorocznej generacji całkowicie się to jednak zmieni — i teraz już absolutnie wszystkie nowe iPhone’y (poza serią SE, o ile ta będzie kontynuowana) będą miały Dynamic Island.

Warto jednak zaznaczyć, że od premiery iPhone’a 14 Pro i Pro Max minęło już trochę miesięcy, a Dynamic Island przestało być już wielką nowością i twórcy zewnętrznych aplikacji mogą korzystać z „dynamicznej wyspy”. Co prawda największe i najpopularniejsze propozycje, takie jak TikTok, YouTube, Facebook, Instagram czy X (dawniej Twitter) nie wykorzystują pastylki na górze ekranu — ale jest coraz więcej aplikacji wykorzystujących potencjał tego rozwiązania. I Google Maps ma do tego grona dołączyć.

Google Maps idealne dla iPhone’ów? Istotna nowość od Google

Mapy Apple ostatnimi czasy radzą sobie naprawdę dobrze. Firma z Cupertino nie przestaje rozwijać swoich Map — i wygląda na to, że wreszcie przynosi to efekty. Jak informowaliśmy niedawno, coraz więcej użytkowników decyduje się na propozycję Apple. Oczywiście, to dalej wielkie G rządzi w tym segmencie, ale firma, na której czele stoi Tim Cook, sukcesywnie skraca dystans między propozycją od Google.

Mapy Apple oczywiście wspierają Dynamic Island i sprawia to, że korzystanie z nich na iPhone’ach 14 Pro i Pro Max jest dużo wygodniejsze, przyjemniejsze i bardziej intuicyjne. Pierwsze informacje o tym, że Mapy Google również miałyby wspierać dynamiczną wyspę, pojawiły się w lutym tego roku — a najnowsze doniesienia sugerują, że gigant z Mountain View wypuści taką aktualizację w okolicach premiery iPhone’ów 15. Co Wy na to? Nie ma wątpliwości, że dla wszystkich osób korzystających ze smartfonów z iOS będzie to spory plus.

Źródło: 9to5Google

Grafika wyróżniająca: Apple