Lokalni dostawcy światłowodów - mamy dla Was darmową promocję na Antyweb!

Mowa o tym wpisie na TELKO.in, w którym to lokalny dostawca internetu - Klikom.net pochwalił się, iż podciągnął światłowody do ulicy Nad Młynówką w Starachowicach, w której to lokalizacji żaden z dużych dostawców miał nie być zainteresowany wykonaniem swojej infrastruktury.

Odnalazłem tę wypowiedź na profilu firmowym Klikom.net i brzmi ona tak:

Dla nas nie ma "nie da się". Mieszkańcy ulicy Nad Młynówką w Starachowicach zwrócili się do nas z prośbą o podłączenie ich ulicy do Internetu światłowodowego. Nie mogliśmy zostawić ich w tej sytuacji bez spełnienia tej prośby, tym bardziej, że żaden z dużych telekomów nie był zainteresowany wykonaniem infrastruktury na ich malowniczo położonej ulicy. Od dziś macie u siebie światłowód od klikom.net - korzystajcie. Jesteśmy tam, gdzie inni nie dają rady i nie miejcie złudzeń- w sprawach lokalnego światłowodu to my rozdajemy karty w Starachowicach i okolicach.

Trzeba przyznać, że mocna wypowiedź, ale najbardziej zaciekawiła mnie ta lokalizacja - ulica nad Młynówką, bo wygląda tak:



Raptem trzy domy jednorodzinne, do tego wygląda to tak, jakby były na jakimś zupełnym odludziu. Sprawdziłem jednak na Google Maps i lokalizacja ta nie jest taka odcięta od świata - nawet obok jest szkoła, do której raczej na pewno pociągnięte są światłowody.



Niemniej to trudny temat, często też poruszany przez Was w komentarzach pod naszymi wpisami o poszerzaniu sieci światłowodów w Polsce. Narzekacie w nich, że wiecie o światłowodach na ulicy 30 metrów dalej, a nie możecie się doprosić o pociągnięcie ich o te kilkadziesiąt metrów bliżej.





Z drugiej strony rozumiem też argumentację, iż to są drogie inwestycje, nawet jeśli mowa o niewielkich odległościach, ale może nadzieja właśnie w takich lokalnych dostawcach światłowodów, jak Klikom.net w Starachowicach. Sprawdziłem ich ofertę, cenami nie odbiegają od dużych telekomów, a ze znanych mi ofert wynika, że żaden z nich nie daje 100 Mb/s prędkości przy wysyłanych danych w pakietach z 300 Mb/s przy danych pobieranych - prócz oczywiście łącz symetrycznych w INEA. W planach mają też pakiet z prędkością 1 Gb/s, w cenie podobnej co na przykład w Orange.



Dlatego postanowiłem zrobić podobną darmową promocję na Antyweb innym lokalnym dostawcom światłowodów. Każdy z nich, który się do mnie zgłosi na adres e-mail (grzegorz.ulan na gmail.com) oraz zgodzi się publicznie obiecać, iż dostarczy światłowody dla każdego chętnego w okolicy, w której działa i gdzie ma już swoją infrastrukturę - może liczyć na wpis na Antyweb z opisem, cennikiem i linkiem do swojej oferty, no i oczywiście pod warunkiem, iż zgodzi się na zamieszczenie w nim takiej swojej obietnicy potencjalnym nowym klientom, którzy to nie mogą się doczekać światłowodów od większych graczy na rynku.

