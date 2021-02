Już niedługo kupisz bilety komunikacji miejskiej w Mapach Google

Jakiś czas temu pisałem o tym, że stawianie kolejnych biletomatów w dużych miastach nie ma sensu, ponieważ korzysta z nich coraz mniej osób. Coraz więcej natomiast przerzuca się na bilety w aplikacjach. Tak jest nie tylko bardziej ekologicznie, ale też – szybciej i wygodniej. Dziś bilet można kupić wszędzie – ich sprzedaż oferują takie programy jak JakDojade, Mobilet, SkyCash czy też aplikacje banków – IKO czy mPay. Teraz kupno biletu będzie jeszcze wygodniejsze.

Mapy Google umożliwią zakup biletu bezpośrednio w aplikacji

Jak na swoim blogu ogłosiło Google Polska, już niedługo Mapy Google, program nawigacyjny używany przez miliony Polaków, zyska nową funkcjonalność. W wersji na system Android Mapy będą oferować możliwość zakupu biletu bezpośrednio w aplikacji. Dzięki tej nowości będzie można zaplanować trasę w Mapach Google i od razu zakupić niezbędne do przejazdu bilety. Płatność w aplikacji będzie odbywać się za pomocą karty kredytowej bądź debetowej. Jedyny warunek jest taki, że będzie ona musiała być podpięta do Google Pay. Post na blogu Google nie wspomina niestety o płatnościach jednorazowych za pomocą Blika, a szkoda, ponieważ wiem, że dla niektórych osób jest to preferowana metoda uiszczania opłaty za bilety.