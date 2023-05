ZNOWU nowy Macbook? Apple nie zna już umiaru

Komputery jak smartfony. Co roku nowy

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Apple po rozpoczęciu produkcji własnych układów komputerowych obejmie w tym segmencie tę samą technikę co w przypadku smartfonów. Nowy Apple Silicon co rok. Nowy Macbook co rok. Jeszcze szybszy, jeszcze lepszy, delikatnie mocniej dopieszczony. A kto wie, w tańszych modelach być może ponownie z wolniejszym dyskiem od poprzednika. Patrząc jednak na zmiany cen u Apple, nie mam wątpliwości, że jeszcze droższy. Nie jest to strategia która mi się podoba, ale jeżeli Apple tak podeszło do tematu — to prawdopodobnie ma to z ich perspektywy sens.

Problem polega jednak na tym, że komputery to NIE są smartfony. Owszem, wielu z nas korzysta z nich na co dzień — i to przez kilka godzin dziennie. Ale nie są tak osobiste, nie mają takich problemów z bateriami po kilku miesiącach użytkowania. Okazały się też na tyle solidnymi konstrukcjami, że zarówno pod względem wykonania jak i wydajności — użytkownicy są więcej niż usatysfakcjonowani. Ale spokojnie, układy M3 i tak nadchodzą. I mają trafić na rynek już niebawem!

Apple Silicon M3. Nowe układy Apple jeszcze tej jesieni?

Według Marka Gurmana z Bloomberga, Apple już za kilka miesięcy planuje wypuścić pierwsze laptopy z nową generacją autorskich procesorów. Układy Apple Silicon M3 mają trafić do ich komputerów pod koniec 2023 roku lub na początku 2024 roku. Według źródeł na które powołuje się autor newslettera Power On, wariant M3 Pro będzie oferował do 12 rdzeni CPU, 18 rdzeni GPU i wsparcie dla maksymalnie 36 GB pamięci RAM.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, to najbardziej wypasiona konfiguracja procesora (która obecnie ma być już w fazie testów) M3 Pro będzie oferowała dwa razy więcej rdzeni CPU i GPU w porównaniu z obecnym na rynku M2 Pro. Poza tym zaoferuje też więcej maksymalnej pamięci RAM (36 GB na M3 Pro / 32 GB na M2 Pro). Procesory M3 będą wytwarzane z użyciem procesu technologicznego o szerokości 3 nanometrów, co pozwala na większą gęstość rdzeni i zwiększoną wydajność.

Apple M3: jesień 2023 lub wczesny 2024?

Z informacji podanych przez Marka Gurmana wynika, że nowe uklady mogą zadebiutować jeszcze w tym roku. Nie wiosną jednak na WWDC (jak miało to miejsce w przypadku M2), a jesienią. Inna opcja to początki 2024. Prace nad nowymi komputerami mają trwać w najlepsze.

Odświeżanie Macbooków Air i Macbooków Pro co rok wydaje się pomysłem dość... dyskusyjnym — przynajmniej z perspektywy użytkownika. Wciąż wielu czeka na 27-calowe komputery iMac, no i będące tematem wielu plotek 15,6-calowe Macbooki Air. Te ostatnie jednak miałyby pojawić się już za kilka tygodni na WWDC 2023, a sercem ich pierwszej generacji pozostać układy M2.