Nowe Mapy Apple w Polsce. Wyglądają rewelacyjnie!

Nowa generacja Map Apple w Polsce. Google ma powody do obaw?

Zaledwie tydzień temu dostęp do nowej generacji Map Apple otrzymali użytkownicy w Finlandii, Norwegii i Szwecji. Dzisiaj nowy wygląd zawitał do kolejnych krajów, w tym do Polski — i trzeba przyznać, że wygląda to fenomenalnie.

Źródło: Reddit u/the_john19, r/applemaps

Odświeżony widok w Mapach Apple został pierwszy raz ogłoszony przez giganta z Cupertino w 2018 roku. W oparciu o własne dane Apple, nowe Mapy zawierają więcej szczegółów, w tym chodniki, przejścia dla pieszych, kontury budynków w formie modeli 3D i szczegółowe informacje o drogach. To wszystko sprawia, że całość jest dużo bardziej czytelna i łatwiejsza w obsłudze zarówno na smartfonie, jak i podczas korzystania z CarPlay.

Nowe kraje z dostępem do „nowej generacji” Map Apple

Wszystko rozwijało się bardzo powoli. Jako pierwsi dostęp mieli oczywiście użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, a w 2021 roku Mapy Apple zostały wzbogacone w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech i Australii. Teraz przyszedł czas na Polskę, Austrię, Czechy, Słowenię, Chorwację i Węgry.

Źródło: Screen od czytelnika

Co prawda na moim iPhonie jest jeszcze stary wygląd Map Apple, jednak jest to zaledwie kwestia czasu — wkrótce wszyscy posiadacze smartfona z nadgryzionym jabłkiem w logo będą mieli dostęp do nowych Map. Niewykluczone więc, że Google może się obawiać; od jakiegoś czasu coraz więcej użytkowników mówi, że Mapy Apple działają dużo lepiej, a po aktualizacji wyglądu mogą do siebie przyciągnąć jeszcze więcej osób. Na screenach możecie zobaczyć, jak całość się prezentuje — w tym miejscu dziękujemy również czytelnikowi Maciejowi za informację.

Źródła: Informacja od czytelnika, Reddit (u/the_john19, r/applemaps)