Szukaj na trasie i dodawaj wiele przystanków w Mapach Google

Nie musisz za każdym razem wpisywać kolejnego punktu docelowego, jeśli Twoja trasa przebiega przez kilka przystanków. Po ustaleniu punktu końcowego albo jednego z punktów pośrednich kliknij „Trasa”, a następnie wybierz wielokropek przy punkcie startu. Wtedy tapnij na „Dodaj przystanek”. W tym samym miejscu możesz włączyć przypomnienie o wyjeździe albo udostępnić innym swoją trasę.

Używaj Asystenta Google

Asystent Google jest zintegrowany z Mapami Google, więc jeśli będziecie chcieli rozpocząć nawigację do domu lub innego miejsca, to wystarczy, że wydacie mu taką komendę. ZA pomocą głosu możecie też podzielić się czasem dojazdu z innymi osobami wysyłając im SMS-a, a także odszukiwać lokalizacje na trasie.

Nazywaj lokalizacje po swojemu

Po przytrzymaniu palca na mapie w miejscu, gdzie znajduje się dana lokalizacja możesz upuścić pinezkę i nadać miejscu własną nazwę, by później ją łatwo odnaleźć. Wybierz z dolnego menu przycisk „Etykieta”.

Unikaj zatłoczonych godzin

Duża część lokalizacji oferuje na karcie miejsca informacje o tym, jak bardzo bywają zatłoczone w określonych porach oraz ile może wynieść czas oczekiwania w kolejce. Po wybraniu lokalizacji przewiń kartę miejsca, by zobaczyć wykres prezentujący te pory. Jeśli zależy Ci na czasie lub wolisz odwiedzić miejsce, gdy będzie tam spokojniej, ta funkcja może okazać się przydatna.

Udostępnij swoją lokalizację

Mapy Google na Androida i iOS pozwalają już łatwo udostępniać własną lokalizację wybranym użytkownikom: znajomym, członkom rodziny lub współpracownikom. Zrobimy to w zakładce „Udostępnianie lokalizacji” – wtedy Wasza pozycja będzie zawsze dostępna do sprawdzenia dla innych (chyba że wybierzecie na jaki okres chcecie lokalizację udostępnić). Podczas nawigowania również możecie podzielić się swoim położeniem (postępem na trasie dojazdu).

Podróże w czasie ze Street View

Zdjęcia w widoku Street View prezentują w miarę aktualny wygląd ulic, ale jeśli jesteście zainteresowani przyjrzeniem się temu, jak wyglądały wcześniej, to wystarczy że klikniecie w ikonę zegarka w lewym górnym rogu i zmienicie okres.

Tryb incognito

Jeśli z jakichś powodów nie chcesz, by wyniki wyszukiwań były personalizowane lub historia aktywności zapisywała się na Twoim koncie, możesz uruchomić tryb incognito, który pozwoli uniknięcie takich sytuacji. Pamiętaj jednak, że będziesz z niego korzystać dopóki go nie wyłączysz manualnie. Włączenie trybu możliwe jest w menu wysuwanym po tapnięciu na miniaturę zdjęcia profilowego.

Regularnie wymazuj historię lokalizacji

W zakładce moja aktywność można aktywować automatyczne wymazywanie historii w konkretnych odstępach czasu. Oznacza to, ze Wasza historia lokalizacji (tworzona na podstawie danych ze smartfona) będzie usuwana regularnie w ramach tego czyszczenia.

Mapy offline

Choć Mapy Google pozwalają na to od dłuższego czasu, to wciąż wielu użytkowników nie korzysta z trybu offline. Po pobraniu do pamięci urządzenia mapy Waszej najbliższej okolicy lub konkretnego obszaru, do którego na przykład podróżujecie, będziecie uniezależnieni od łączności z Siecią, jeśli zapragniecie włączyć nawigację lub odnaleźć jakąś lokalizację.

Unikaj płatnych odcinków trasy

Jeśli wolicie uniknąć płatnych odcinków planując trasę autem, to w ustawieniach Map w sekcji „Opcje trasy” znajdziecie przełączniki dla unikania autostrad, opłat i promów.

Nawigacja piesza Live View

Jeżeli nie zablokowaliście automatycznej zmiany orientacji ekranu, to po przekręceniu telefonu w trybie nawigacji pieszej otrzymacie możliwość nawigowania z użyciem rozszerzonej rzeczywistości. W ten sposób o wiele łatwiej powinno Wam się nawigować po obcej okolicy w poszukiwaniu Waszego celu.

Dostosuj preferencje kulinarne

Mapy Google to cały czas jedna z najpopularniejszych aplikacji do wyszukiwania restauracji, barów, knajpek i innych miejsc, gdzie moglibyśmy coś zjeść. Co ciekawe, wyniki wyszukiwania można zawężać do lokali, które serwują potrawy odpowiadające naszemu gustowi kulinarnemu. Wystarczy, że odwiedzicie ustawienia i przejdziecie do sekcji „Preferencje kulinarne”, by następnie wprowadzić listę (nie) interesujących Was potraw i smaków.

Wyświetl skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Niestety, funkcja ta nie jest jeszcze dostępna na terenie Polski, ale w wielu innych krajach możecie aktywować warstwę, która będzie wyświetlać Wam skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Zawsze używaj własnych jednostek

Podczas wyjazdu do innego kraju może się zdarzyć, że Mapy Google przełączą się na lokalne jednostki, by np. łatwiej było Wam nawigować spoglądając na miejscowe oznaczenia. Jeśli jednak wolicie pozostać przy konkretnej jednostce, to w ustawieniach Map Google możecie na stałe wybrać te, które będą dla Was bardziej użyteczne.

Spersonalizowane powiadomienia

Mapy Google, jak każda inna aplikacja na Waszym smartfonie, może wysyłać Wam przeróżne powiadomienia. Zamiast rezygnować z nich wszystkich blokując notyfikacje na poziomie systemu, lepszym wyjściem z sytuacji jest pozostawienie uruchomionych powiadomień dla funkcji, które uznacie za potrzebne „Ustawienia powiadomień” znajdziecie w Ustawieniach w sekcji „Ustawienia konta”.