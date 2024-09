160 kWh, silnik o mocy 210 kW (285 KM), ładowność do 6600 kg i zasięg do 235 km. MAN eTGL to elektryczna ciężarówka, która stworzona została w odpowiedzi na zapytania i zapotrzebowanie klientów na tego typu pojazdy. 12-tonowy eTGL dołącza do szerokiej już gamy elektrycznych ciężarówek MAN.

MAN eTGL to tzw. lekka ciężarówka, do dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, którą napędza silnik elektryczny o mocy 210 kW (285 KM) za pośrednictwem 2-stopniowej skrzyni biegów. Moc przekazywana jest na koła tylne za pomocą wału napędowego (tak jak w aucie ze spalinowym napędem). Źródłem energii jest modułowy pakiet akumulatorów o pojemności 160 kWh, który wg wyliczeń producenta ma starczyć na pokonanie około do 235 km „na jednym ładowaniu”. Sam proces ładowania odbywa się stosunkowo szybko, bo ze złącza CCS uzupełnienie energii od 10 do 80% trwać ma 30 minut, ze szczytową mocą 250 kW.

Zastosowanie elektrycznej ciężarówki

Tego typu samochody ciężarowe używane są głównie jako środek transportu dla produktów spożywczych i innych stosunkowo lekkich towarów, które trzeba dostarczyć do gęsto zamieszkałego terenu miast, np. sklepów wielkopowierzchniowych. Samo to oznacza, że pojazdy te nie pokonują dziennie dużego dystansu. Z danych dostarczonych przez klientów (nie producenta) zainteresowanych tego typu ciężarówkami (jak MAN eTGL) wynika, że dzienny przebieg wynosi od 100 do 200 km, a bardzo dużo czasu pojazd spędza na procesie załadunku i rozładunku towaru.

Zapotrzebowanie na elektryczne ciężarówki wynika wprost z coraz większej presji legislacyjnej oraz oczekiwań mieszkańców miast. Dotyczą one generowanego hałasu, a także czystości powietrza. Nie ma co ukrywać, że stojący pod oknami budynku mieszkalnego samochód ciężarowy z nie najmłodszym i hałasującym dieslem nie jest mile widziany. W coraz większej liczbie europejskich miast pojawiają się też ograniczenia prawne dotyczące ruchu ciężarowego, które nakładają limity na hałas i dopuszczalną emisję spalin – często są one po prostu nie do spełnienia przez samochody ciężarowe z silnikiem spalinowym. W efekcie, dostarczenie towarów do takiej lokalizacji możliwe jest wyłącznie pojazdem z silnikiem elektrycznym właśnie.

MAN eTGL dołącza do szerokiej już gamy elektrycznych pojazdów ciężarowych tego producenta, w której znajdziemy już m.in. eTGX oraz eTGL – co oznacza, że producent ma już pełną paletę elektrycznych pojazdów ciężarowych od 12 do 42 ton.