MAN eTruck w sprzedaży w Polsce. Pierwsza umowa już podpisana

Podczas uroczystej ceremonii w Krakowie (19 stycznia) w obecności Aleksandra Vlaskampa, dyrektora generalnego MAN Truck & Bus, podpisano pierwszą w Polsce umowę sprzedaży elektrycznej ciężarówki MAN eTruck. Przeszłość MAN-a w elektromobilności obejmuje już imponujący dorobek w sektorze miejskiego transportu pasażerskiego. Firma dostarczyła ponad tysiąc elektrycznych autobusów Lions City E do różnych miast w Europie. Co ciekawe, wszystkie te pojazdy zostały wyprodukowane w Starachowicach. Ponad dziewięćdziesiąt z tych autobusów znalazło swoje miejsce na polskich drogach, a w ostatnim kwartale 2024 roku osiemnaście z nich trafiło do Gdańska, a czternaście do Zamościa.

10-metrowy elektryczny autobus miejski Lion's City E zdobył ogromną popularność na polskim rynku, a jego pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone już wiosną 2024 roku do Kraśnika. Ponadto, pod koniec 2023 roku grupa klientów z Polski miała okazję odwiedzić Monachium na Experience Days, gdzie mogli zapoznać się z rozwiązaniami MAN-a w zakresie elektromobilności oraz przetestować eTrucka podczas pierwszych jazd testowych. To wydarzenie potwierdza zaangażowanie MAN-a w edukację i wsparcie klientów na drodze do elektromobilności.

Sam Man eTruck jest nazywany przez producenta rewolucją w transporcie ciężkim. Pojazd jest gotowy do obsługi wszystkich rodzajów transportu, włączając w to dystrybucję, prace na placach budowy i długie trasy. Od października ubiegłego roku MAN otrzymał już około 800 zamówień na eTrucki, a pierwsze dostawy są zaplanowane na rok 2024. Pierwsza umowa sprzedaży eTrucka w Polsce została podpisana w Krakowie z Grupą TOBI, która jest partnerem MAN Truck & Bus Polska od 2006 roku.

Jednym z kluczowych aspektów rozwoju elektrycznych pojazdów ciężarowych jest zasięg. Obecnie osiągane jest 600-800 kilometrów dziennego zasięgu, ale MAN planuje osiągnąć 1000 kilometrów do 2026 roku. To kluczowy czynnik, który przyspieszy adopcję elektrycznych ciężarówek na rynku. Elektryfikacja w transporcie ciężkim niesie za sobą także potrzeby zmian w samym przedsiębiorstwie. MAN przeszkolił już ponad 2600 osób w zakresie obsługi wysokich napięć w swoim Centrum eMobility w Monachium. Ponadto linia montażowa w zakładzie w Monachium przeszła zmiany i od 2025 roku będzie produkować zarówno ciężarówki z silnikiem Diesla, jak i elektryczne.

Ważnym krokiem jest także inwestycja w produkcję akumulatorów. MAN Truck & Bus zainwestował 100 milionów euro w rozbudowę zakładu w Norymberdze, aby umożliwić seryjną produkcję akumulatorów, która rozpocznie się na początku 2025 roku. To krok naprzód w zakresie niezależności od dostawców akumulatorów i zapewni pewność dostaw dla rosnącej liczby elektrycznych pojazdów MAN-a. Co więcej, firma jest gotowa nie tylko do produkcji ciężarówek elektrycznych, ale również do przetwarzania zużytych akumulatorów. Firma opracowuje plany wykorzystania ich w innych zastosowaniach, stosując przyjazny środowisku recykling.

MAN eTruck oraz inne elektryczne rozwiązania firmy wkrótce staną się stałym elementem polskiego krajobrazu motoryzacyjnego — a to dopiero początki rewolucji w dziedzinie transportu. Trzeba przyznać, że MAN ma przy okazji naprawdę ciekawe plany na przyszłość.