Małysz, Stoch, Kubacki i Żyła w jednym serialu. To trzeba zobaczyć

2025 r. na Amazon Prime Video należeć będzie do polskich produkcji – także dokumentalnych. Jesienią na platformie ma pojawić się film o Wojciechu Szczęsnym. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii po raz pierwszy ma szczerze opowiedzieć o swojej karierze i życiu prywatnym. Dowiemy się, jak wyglądały jego początki, jak radzi sobie z presją, jakie są jego relacje z rodziną i jak wyglądały kulisy jego transferu do FC Barcelony. Film pokaże Szczęsnego nie tylko jako świetnego bramkarza, ale także jako męża, ojca i syna. Czy to będzie to unikalna okazja, aby poznać go z zupełnie innej strony? Czy dokumentowi będzie bliżej produkcji o Błaszczykowskim, czy o Lewandowskim?

Sportowych emocji z pewnością przyniesie jeszcze jedna premiera, która zaplanowana jest na styczeń. A chodzi oczywiście o dokument o polskich skoczkach narciarskich. "Skoczkowie", bo tak nazywa się ta seria, przybliży sylwetki najpopularniejszych sportowców w Polsce – Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Piotr Żyła opowiedzą swoje historie związane z tym zawodem, podzielą się ciekawymi historiami i zdradzą to, co dzieje się na skoczni, wysoko nad widownią.

"Skoczkowie" z pierwszym zwiastunem. Premiera serialu dokumentalnego już za kilkanaście dni

Odkryjcie fascynujący świat polskich skoków narciarskich, najpopularniejszej dyscypliny zimowej w Polsce! Dzięki serialowi "Skoczkowie" poznacie bliżej legendy i sylwetki najwybitniejszych zawodników tego sportu – Adama Małysza, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Zajrzyjcie za kulisy sportu, ale również ich życia prywatnego, pasji oraz wyzwań, z jakimi mierzą się na co dzień. "Skoczkowie" to inspirująca opowieść o determinacji, pasji i ludzkich emocjach, pokazująca, jak sport potrafi kształtować życie jednostek i całego społeczeństwa.

Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego "Skoczkowie" będzie dostępny na Amazon Prime Video już 10 stycznia 2025 r.