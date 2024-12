"The Last of Us" powróci z 3. sezonem wcześniej niż się spodziewaliśmy!

Jest szansa na to, że trzeci sezon "The Last of Us" trafi na ekrany szybciej, niż wszyscy się spodziewali!

"The Last of Us" okazało się (dość nieoczekiwanie, trzeba przyznać) jedna z najlepszych serialowych adaptacji gier wideo. Ekipa wykonała kawał dobrej roboty, a o niektórych odcinkach i tamtejszych historiach dyskutowało się w sieci tygodniami. To serial, który porwał nie tylko fanów gier, ale dobrych seriali w ogóle. Dlatego nikogo specjalnie nie dziwi to, że serial powróci z kolejnymi sezonami: jest w końcu jeszcze sporo historii z gier do opowiedzenia.

Reklama

Na drugi sezon serialu trochę przyszło nam czekać -- ale ten ma trafić na ekrany już wiosną przyszłego roku. Ale jak to w świecie seriali bywa: już pojawiają się pytania o to, kiedy można spodziewać się dalszych przygód Ellie i spółki. I z odpowiedzią na to pytanie przychodzi serwis Collider, który poinformował że prace nad serialem już się rozpoczęły.

Ekipa wróci na plan 3. sezonu "The Last of Us" już latem!

Jeżeli informacje do których dotarła redakcja się potwierdzą, to ekipa produkcyjna wróci na plan "The Last of Us" już latem przyszłego roku. Podobnie jak miało to miejsce przy ostatnim sezonie -- plan zdjęciowy ma być osadzony w kanadyjskim Vancouver. I choć nie padły konkretne daty związane z rozpoczęciem zdjęć, to wiadomo już teraz, że za trzeci sezon odpowiedzialny będzie ta sama ekipa. Wśród niej: Neik Druckmann, Craig Mazin, Mark Mylod i Kate Herron.

Brzmi to niezwykle pozytywnie - bo daje nadzieję, że na trzeci sezon poczekamy krócej niż miało to miejsce z drugim. Oby tylko poziom opowiadania historii nie spadł -- to dla wielu jest największa obawa.