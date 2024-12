Netflix uderza z nowym hitem. W filmie same gwiazdy

Netflix pokazał zwiastun nowego filmu od twórców Avengersów. "The Electric State" będzie nie lada widowiskiem science-fiction.

Netflix szykuje dla nas prawdziwą gratkę dla fanów science fiction. Już wkrótce na platformie zadebiutuje film "The Electric State", oparty na powieści graficznej Simona Stålenhaga. Produkcja zapowiada się na świetną przygodę w alternatywnej rzeczywistości lat 90., gdzie tajemnicza nastolatka przemierza zrujnowane Stany Zjednoczone w towarzystwie ekscentrycznego robota.

The Electric State - zwiastun i data premiery na Netflix

Akcja filmu rozgrywa się w dystopijnej przyszłości, w której Ameryka pogrążona jest w chaosie po wojnie z dronami. Młoda Michelle, grana przez Millie Bobby Brown, wyrusza w podróż przez opustoszałe krajobrazy Dzikiego Zachodu, by odnaleźć swojego młodszego brata. Jej jedynym towarzyszem jest dziwaczny robot, którego dostała w tajemniczej paczce. Wspólnie będą musieli stawić czoła niebezpieczeństwom i odkryć prawdę o zagładzie, która dotknęła świat.

W filmie zobaczymy plejadę gwiazd Hollywood. Oprócz Millie Bobby Brown ("Stranger Things", "Enola Holmes"), w obsadzie znaleźli się m.in. Chris Pratt ("Strażnicy Galaktyki", "Jurassic World"), Stanley Tucci ("Diabeł ubiera się u Prady", "Igrzyska śmierci"), Jason Alexander ("Seinfeld"), Brian Cox ("Sukcesja") oraz Giancarlo Esposito ("Breaking Bad", "The Mandalorian").

Nowy film Netflix od twórców Avengers

Za reżyserię "The Electric State" odpowiadają bracia Russo, znani z kinowych hitów Marvela, takich jak "Avengers: Wojna bez granic" i "Avengers: Koniec gry". Ich doświadczenie w tworzeniu widowiskowych filmów akcji z rozbudowanym światem przedstawionym z pewnością przekłada się na skalę i jakość produkcji Netflixa. Warto wspomnieć, że bracia Russo zaangażowali się w projekt już w 2017 roku, gdy pozyskali prawa do ekranizacji powieści Stålenhaga.

Książka, która stała się inspiracją dla filmu, to powieść graficzna "The Electric State" autorstwa szwedzkiego artysty Simona Stålenhaga. Znany jest on z tworzenia klimatycznych ilustracji przedstawiających retro-futurystyczne światy, w których elementy science fiction przenikają się z realistycznymi pejzażami.