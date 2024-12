Inwazja nowości Amazonu. To wszystko powstanie w Polsce!

Prime Video nie zwalnia tempa i zapowiada prawdziwą ofensywę polskich produkcji na 2025 rok. Platforma ujawniła swoje ambitne plany i wśród nowości znajdą się seriale dokumentalne, programy rozrywkowe z udziałem największych gwiazd, filmy fabularne oraz hity kinowe dostępne zaraz po premierze na dużym ekranie.

Skoczkowie - dokument o polskich skoczkach narciarskich

Rok 2025 rozpocznie się sportowo. Już 10 stycznia będziemy mogli przenieść się w świat emocjonujących skoków narciarskich dzięki serialowi dokumentalnemu "Skoczkowie". Wedle zapowiedzi, produkcja nie tylko przybliży sylwetki polskich skoczków, pokazując ich zmagania na skoczniach, ale także zajrzy za kulisy, ukazując ich codzienne życie, pasje i trudności, z jakimi muszą się mierzyć. Poznamy bliżej Adama Małysza, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę, nie tylko jako sportowców, ale przede wszystkim jako ludzi.

Po Lewandowskim i Błaszczykowskim czas na Szczęsnego

Fani piłki nożnej z niecierpliwością czekają na jesień 2025 roku, kiedy to premierę będzie miał film dokumentalny o Wojciechu Szczęsnym. Jeden z najlepszych polskich bramkarzy w historii po raz pierwszy tak szczerze ma opowiedzieć o swojej karierze i życiu prywatnym. Dowiemy się, jak wyglądały jego początki, jak radzi sobie z presją, jakie są jego relacje z rodziną i jak wyglądały kulisy jego transferu do FC Barcelony. Film pokaże Szczęsnego nie tylko jako świetnego bramkarza, ale także jako męża, ojca i syna. Czy to będzie to unikalna okazja, aby poznać go z zupełnie innej strony? Czy dokumentowi będzie bliżej produkcji o Błaszczykowskim, czy o Lewandowskim?

Muzyczny program reality show

W 2025 roku na Prime Video zadebiutuje również nowy muzyczny talent show "RAP Generation". Program skupi się na młodych, utalentowanych raperach, którzy będą walczyć o kontrakt płytowy z Warner Music Poland i szansę na zaistnienie na scenie muzycznej. W jury zasiądą legendy polskiego rapu: Pezet, Young Leosia i Malik Montana, którzy będą oceniać umiejętności uczestników, ich warsztat i oryginalność. "RAP Generation" to nie tylko rywalizacja, ale także platforma do wyrażania siebie i opowiadania swoich historii poprzez muzykę.

Z kolei miłośnicy reality show z pewnością zainteresują się programem "The 50". W tej produkcji 50 znanych influencerów i gwiazd reality show zmierzy się w serii wymagających wyzwań, testujących ich spryt, zwinność i umiejętność logicznego myślenia. Będą musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną, ale także inteligencją i zdolnościami strategicznymi. Stawką w grze jest nie tylko satysfakcja z wygranej, ale także wysoka nagroda pieniężna dla jednego z fanów uczestników.

Dokument o Dodzie na Prime Video

Prime Video przygotowało również coś dla fanów Dody. Serial dokumentalny o jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek pokaże jej barwne i kontrowersyjne życie – od początków kariery, przez burzliwe związki, po konflikty z mediami. W opisie czytamy, że będzie to szczera i bezkompromisowa opowieść o artystce, która zawsze dążyła do celu, nie zważając na przeszkody. Dowiemy się, co inspirowało ją do tworzenia muzyki, jak radziła sobie z krytyką i jak kształtowała się jej osobowość.

LOL: Kto się śmieje ostatni wraca z 3. sezonem

Na początku roku, bo już 17 stycznia, premierę będzie miał 3. sezon programu rozrywkowego "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni". Wśród uczestników, którzy będą musieli zachować powagę, znajdą się m.in. Andrzej Seweryn, Izabela Kuna, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Rutkowski. Gospodarzem programu ponownie będzie Cezary Pazura, który będzie czuwał nad przebiegiem zabawy i eliminował tych, którzy nie powstrzymają się od śmiechu.

Na platformie pojawią się kinowe hty

Oprócz własnych produkcji, Prime Video zaoferuje w 2025 roku także szeroki wybór hitów kinowych dostępnych zaraz po premierze na dużym ekranie. Wśród nich znajdą się m.in. "Kulej", "Drużyna AA" i "Przepiękne".