To może być najlepszy odsłona. Kultowa seria filmów powraca

Fani karate i kultowych filmów lat 80. mają powód do radości! W 2025 roku na ekrany kin wejdzie "Karate Kid: Legendy", film, który przeniesie nas z powrotem do świata walk wschodnich sztuk walki, a w obsadzie znajdą się doskonale znane nam twarze!

Tym razem akcja przenosi nas do Nowego Jorku, gdzie po bolesnej stracie w rodzinie młody mistrz kung fu, Li Forg (Ben Wang), musi rozpocząć nowe życie. Przeprowadzka z Pekinu do Stanów Zjednoczonych okazuje się dla niego trudnym doświadczeniem, a chłopak zmaga się z poczuciem osamotnienia i tęsknotą za ojczyzną.

Reklama

Karate Kid: Legendy - zwiastun i data premiery

W nowym otoczeniu Li poznaje dziewczynę, która wkrótce potrzebuje jego pomocy. Chłopak, chcąc jej pomóc, postanawia wziąć udział w turnieju karate. Szybko jednak przekonuje się, że jego znajomość kung fu nie przygotowała go do starcia z mistrzami karate. Z pomocą przychodzi mu nauczyciel, Pan Han (Jackie Chan), który zwraca się o pomoc do starego przyjaciela, Daniela LaRusso (Ralph Macchio). Daniel, legendarny Karate Kid, podejmuje się wyzwania i uczy Li nowego stylu walki, łącząc elementy karate z technikami kung fu.

W obsadzie filmu zobaczymy zarówno nowe twarze, jak i gwiazdy kina akcji. Za kamerą stanął Jonathan Entwistle, znany z serialu "The End of the F***ing World". Scenariusz do filmu napisał Rob Lieber, który ma na swoim koncie takie produkcje jak "Piotruś Królik" czy "Gęsia Skórka 2".

Premiera filmu "Karate Kid: Legendy" zaplanowana jest na 28 maja 2025 roku.

Seria filmów Karate Kid i serial Cobra Kai

Warto przypomnieć, że "Karate Kid" to seria filmów, która cieszy się ogromną popularnością od dekad. Pierwszy film z 1984 roku z Ralphem Macchio w roli głównej opowiadał historię Daniela LaRusso, który uczył się karate od pana Miyagi (Pat Morita), by pokonać szkolnych dręczycieli. Film doczekał się trzech kontynuacji, a w 2010 roku powstał remake z Jackie Chanem i Jadenem Smithem w rolach głównych.

Dla fanów karate i nostalgicznych powrotów do lat 80. gratką jest serial "Cobra Kai", emitowany na platformie Netflix, ale zapoczątkowany przez YouTube'a. Serial kontynuuje historię Daniela LaRusso i Johnny'ego Lawrence'a, jego rywala z pierwszego filmu "Karate Kid", pokazując ich losy po latach. Ostatni, szósty sezon serialu, został podzielony na trzy części, a ostatnia z nich pojawi się na Netflix w lutym 2025 roku.