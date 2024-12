Nowe hity na Netflix. Pełna lista premier na styczeń

Jak co miesiąc, Netflix przedstawia listę filmów i seriali, które na platformie pojawią się na przestrzeni kilku kolejnych tygodni. Co czeka nas w styczniu przyszłego roku? Sprawdźcie nasze podsumowanie!

Rok 2024 zbliża się do końca. Netflix w ostatnich 12 miesiącach zaskoczył wielu pod względem premier i powrotów ulubionych seriali. Na platformie znajdziecie wszystko, czego potrzeba, by miło spędzić wieczór – zarówno w pojedynkę, jak z bliskimi, czy drugą połówką. Grudzień pełny jest nowości, obok których nie można przejść obojętnie. Najbardziej wyczekiwany jest drugi sezon "Squid Game". Mieliśmy też świąteczne propozycje, które umilą nam czas pod choinką. To między innymi "Tamte święta" czy "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter". Nie mogło też zabraknąć propozycji dla miłośników mocnych wrażeń – o czym przypomina szpiegowski serial "Black Doves" z Keirą Knightley w roli głównej, który na platformie zadebiutował już 5 grudnia.

Choć dopiero weszliśmy w drugą połowę grudnia, Netflix prezentuje pełne zestawienie filmów i seriali, jakie na platformie pojawiają się na początku przyszłego roku. Będzie się działo, gdyż dla widzów przygotowano wiele premier i powrotów, na które czekało wielu. Jedną z najciekawiej zapowiadających się produkcji będzie serial dokumentalny "Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever", w którym ekscentryczny milioner Bryan Johnson podzieli się swoim pomysłem na nieśmiertelność (a raczej długie życie). Będzie też coś dla fanów sportu na żywo, w tym wrestlingu: "WWE Raw: 2025", "WWE NXT: 2025" i "WWE SmackDown: 2025" przyniosą masę frajdy wszystkim tym, którzy kochają przekoloryzowaną wręcz rozrywkę na ringu.

Netflix – styczeń 2025. Premiery i powroty filmów i seriali

W "Znowu w akcji" śledzimy losy pary agentów CIA, którzy muszą porzucić emeryturę i wrócić do gry, by rozwikłać spisek. Jamie Foxx i Cameron Diaz gwarantują mieszankę humoru i dynamicznej akcji. "Tęsknię za tobą" to trzymający w napięciu thriller, w którym detektyw próbuje rozwikłać sprawę śmierci swojego ojca, a jej śledztwo splata się z historią zaginionego partnera głównej bohaterki.

W 2. sezonie "Nocnego agenta" Peter Sutherland ponownie staje w obliczu śmiertelnego zagrożenia, tym razem wplątany w spisek sięgający najwyższych szczebli władzy. "Zwerbowany" również powraca z nowymi odcinkami, a Owen Hendricks musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań w świecie szpiegostwa i zdrad. "Świt Ameryki" przenosi nas w brutalne realia Dzikiego Zachodu w 1857 roku. To serial o zderzeniu kultur, religii i społeczności, gdzie rdzenni Amerykanie, traperzy, osadnicy i uciekający przed prawem desperaci walczą o przetrwanie i dominację na dzikich terenach Ameryki.

Na koniec gratka dla polskich widzów: "Wzgórze psów" to adaptacja bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka ("Ślepnąc od świateł", "Informacja zwrotna") - akcja rozgrywa się w Zyborku, małym, prowincjonalnym miasteczku, w którym pozornie nic się nie dzieje. Główny bohater, znany pisarz, po latach wraca w rodzinne strony na urodziny ojca. Szybko okazuje się, że Zybork skrywa mroczne sekrety, a jego powrót otwiera stare rany i wywołuje falę niepokojących wydarzeń.

Co jeszcze ciekawego pojawi się na Netflix w styczniu 2025? Oto lista filmów i seriali, które będzie można obejrzeć w pierwszym miesiącu nowego roku.

Netflix - lista nowości na styczeń 2025

Filmy i seriale na Netflix w styczniu 2025 Sprint: Część 2 01/01/2025 Tęsknię za tobą 01/01/2025 Miłosny przekręt 01/01/2025 Number 24 01/01/2025 Don't Die: The Man Who Wants to Live Forever 01/01/2025 Wakacje z teściową: Sezon 2 02/01/2025 Życie oczami Cunk 02/01/2025 Miłość jest ślepa: Niemcy odc. 1-4: 03/01/2025

odc. 5-8: 10/01/2025

odc. 9: 17/01/2025 Bandidos: Na tropie skarbu: Sezon 2 03/01/2025 Selling Sunset: Nowy Jork 03/01/2025 Umjolo: Mój początek i koniec 03/01/2025 Wallace i Gromit: Zemsta pingwina 03/01/2025 Pod okiem gwiazd 04/01/2025 Moje szczęśliwe małżeństwo: Sezon 2 06/01/2025 Przełom 07/01/2025 Jerry Springer: Kłótnie, kamera, akcja 07/01/2025 WWE Raw: 2025 07/01/2025 Półświatek 08/01/2025 Wzgórze psów 08/01/2025 Dubai Bling: Stolica luksusu: Sezon 3 08/01/2025 Wyznania morderców: Sezon 6 08/01/2025 WWE NXT: 2025 08/01/2025 Świt Ameryki 09/01/2025 The Upshaws: Część 6 09/01/2025 Asura 09/01/2025 Nowe życie Ilary 09/01/2025 Samce alfa: Sezon 3 10/01/2025 Ad vitam 10/01/2025 Sakamoto Days 11/01/2025

nowy odcinek co tydzień WWE SmackDown: 2025 11/01/2025 Piekło singli: Sezon 4 14/01/2025 Gliniarze to dranie: serial 15/01/2025 Castlevania: Nocturne: Sezon 2 16/01/2025 XO, Kitty: Sezon 2 16/01/2025 Młodzi i sławni Afrykanie: Sezon 3 17/01/2025 Znowu w akcji 17/01/2025 WAGs z Miami 22/01/2025 Nocny agent: Sezon 2 23/01/2025 Supersamce 24/01/2025 Zamek z piasku 24/01/2025 Puchar Sześciu Narodów z bliska: Sezon 2 29/01/2025 Kibic 29/01/2025 Zwerbowany: Sezon 2 30/01/2025 Mo: Sezon 2 30/01/2025 Śnieżna dziewczyna: Sezon 2 31/01/2025 Dwie półkule Lukki 31/01/2025 Fałszywy profil: Sezon 2 Wkrótce w Netflixie Anonimowi zakochani Wkrótce w Netflixie Oddział urazowy: Bohaterowie w akcji Wkrótce w Netflixie Roshanowie Wkrótce w Netflixie Tytuły na licencji Strażak Sam: Sezon 12 01/01/2025 Strażak Sam: Sezon 13 01/01/2025 Bez hamulców 01/01/2025 S.W.A.T. Jednostka Specjalna 01/01/2025 S.W.A.T.: Oblężenie 01/01/2025 S.W.A.T.: Miasto w ogniu 01/01/2025 Ukryta w ciemności 01/01/2025 Ma 01/01/2025 Plan doskonały 01/01/2025 The Black Swindler: Sezon 1 01/01/2025 Whiplash 01/01/2025 SPY x FAMILY: Sezon 2 01/01/2025 Wpół do śmierci 01/01/2025 Wybuchowa para 07/01/2025 Power: Sezon 1 08/01/2025 Power: Sezon 2 08/01/2025 Power: Sezon 3 08/01/2025 Power: Sezon 4 08/01/2025 Power: Sezon 5 08/01/2025 Power: Sezon 6 08/01/2025 Idź Pod Prąd 11/01/2025 Maszyna 14/01/2025 Dziennik Bridget Jones 14/01/2025 Bridget Jones: W pogoni za rozumem 14/01/2025 Bridget Jones 3 14/01/2025 Watcher 15/01/2025 Zapach kobiety 16/01/2025 Jurassic World 16/01/2025 Jurassic World: Upadłe królestwo 16/01/2025 Joe Black 16/01/2025

