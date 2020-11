Oto potencjał MagSafe w nowym iPhonie 12. Gdyby działał, byłby fenomenalny i poza konkurencją

Magnetyczne mocowanie sprawia bowiem, że wokół MagSafe można zbudować solidny ekosystem akcesoriów i po konferencji na pewno duża część użytkowników widziała w tym sporą szansę, na przykład, na przygotowanie wyjątkowych dodatków dla osób korzystających z iPhone’a jako aparatu i kamery. Zmienić też może się sposób montowania telefonu na rowerze czy w aucie, ale kluczem do sukcesu takiej wizji jest efektywność złącza magnetycznego, która… została podana w wątpliwość.

Nie takie MagSafe bezpieczne, jak je malują?

W kilku materiałach na temat iPhone’a 12 i iPhone’a 12 Pro ukazano, że mocowanie nie jest tak silne, jak obiecywało Apple i zrobiono to na przykładzie ich własnego dodatkowego etui (określanego mianem portfela), które odłączało się od telefonu przy próbie schowania go do kieszeni. Ale nie brakowało też dowodów na to, że iPhone 12 nie odłączał się od ładowarki MagSafe, gdy prezentujący trzymał ją za przewód i nawet wykonywał pewne ruchy.

Najwyraźniej przyjdzie nam więc dopiero przekonać się, na ile MagSafe jest… magnetyczny i bezpieczny, gdy do sprzedaży trafią kolejne akcesoria. Wśród zapowiedzianych na konferencji były te od Belkina, a pokazane gadżety od firmy Moment są przedłużeniem tego zamysłu. Aktualna oferta zawiera uchwyty na ścianę, do auta oraz te zgodne z akcesoriami foto i wideo. Pojawił się także Tripod oraz kolorowe etui.

Ten pierwszy ma posłużyć jako uchwyt do statywu, ale także sposób na mocowanie kolejnych akcesoriów – mikrofonu lub lampy. Dokładnie takie zastosowania były wymieniane wcześniej, jako przykłady użycia MagSafe od razu po premierze, więc dość szybko stały się dostępne. Opisywane akcesoria działają oczywiście z iPhone’em 12 w etui oraz bez niego.

MagSafe musi być niezawodne, by stać się sukcesem

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że MagSafe to jedna z ciekawszych nowości, jakie pojawiły się na rynku smartfonów, które tak świetnie przecież spełniają się w roli aparatów i kamer. Jeśli tak szybko i łatwo można by żonglować podłączanymi do nich akcesoriami, jak w przypadku iPhone’a 12, to byłaby to spora zmiana dla osób używających tego sprzętu na co dzień, ale i szansa dla innych, którzy dopiero o tym myślą.

Uniwersalny sposób mocowania sporo zmienia, ale wszystko zależy oczywiście od tego, czy można nim polegać, bo jeśli będą jakiekolwiek powody do obaw o niezawodność MagSafe, to posypie cała idea i wizja Apple.