2x wolniej niż kablem. Apple nie popisało się z bezprzewodową ładowarką MagSafe

W wielu kwestiach Apple jest daleko za konkurencją. Odświeżanie ekranów czy minimalizacja „wcięć” by ukryć kamerki do selfie i te odpowiadające za bezpieczeństwo użytkowników to elementy które widać już na pierwszy rzut oka. Ale czas pracy na jednym ładowaniu i sama kwestia ładowania to rzecz, obok której trudno przejść obojętnie. I o ile w pierwszej kategorii jest jeszcze… po prostu w porządku, o tyle z ładowaniem nie jest wcale tak kolorowo. Ładowarka USB-C 20 W z szybkim ładowaniem jest, jak na współczesne standardy, mało szybka. Daleko szukać nie trzeba — Huawei Mate 40 Pro oferuje ponad dwukrotnie szybsze ładowanie indukcyjne (!), zaś kablem można go ładować 65 W. Od zera do 50% ładowarką przewodową naładujemy iPhone’a w 28 minut, zaś nowej bezprzewodowej ładowarce MagSafe zajmie to równą godzinę. Długo. Ale no niczego innego się spodziewać nie mogliśmy, w końcu to po prostu 7,5 W ładowarka bezprzewodowa działająca w standardzie Qi. I szczerze mówiąc — jedna z tych, które kompletnie mnie nie zachęcają.