O poprzedniej sprawie z klientem Orange możecie przeczytać w tym wpisie –Po naszej interwencji, wszystkie iPhone 12 w Orange dostały 5G. Dzisiaj zgłosił się do nas Czytelnik z następującym problemem:

Dzień dobry! Ja również mam zakupiony telefon w Apple Store (iPhone 12 pro). Sprawdziłem na stronie Play, czy moja oferta jest na liście obsługiwanych przez Play (jest – GRUPA L). Zadzwoniłem do Play żeby się dowiedzieć, dlaczego nie mogę w takim razie korzystać z 5G. Dowiedziałem się że… wyłącznie nowi klienci maja do tego dostęp. CHYBA ŻE – zakupie u nich w tym momencie dodatkowy telefon, to uruchomią mi na nim 5G. Przecież to jest kpina… czy możecie mi coś poradzić w tej kwestii?

To bardo ważna kwestia i myślę, że dotyczy większej grupy klientów, którzy zdecydowali się, bądź zastanawiają się dopiero nad kupnem iPhone 12 w sklepie, między innymi z uwagi na dostęp do 5G w tych smartfonach, a mają jeszcze obowiązującą umowę z Orange, Play czy T-Mobile.

Zapytaliśmy więc ich z osobna, jak to wygląda u nich. Z tego co wiem, tylko T-Mobile podawał na swoich stronach, których umów dostęp do 5G obowiązuje.

Dostęp do 5G w Orange

W Orange jest aktualnie najbardziej restrykcyjny dostęp do 5G, mogą z niego korzystać tylko abonenci Planu Mobilnego 75 za 75 zł i subskrypcji w Orange Flex za 80 zł. Jeśli chodzi o Orange Flex sytuacja jest klarowna, nie ma ram czasowych, bo to stosunkowo nowy plan, a poza tym to subskrypcja, można w każdej chwili zmienić.

W przypadku abonamentu Orange za 75 zł, obowiązuje on od maja 2019 roku i wszyscy klienci z tym planem mogą korzystać z 5G. Dodatkowo zapytałem rzecznika Orange co z klientami, którzy korzystają z najwyższego planu i podpisywali umowę w kwietniu 2019 roku na plan za 69,99 zł – czy przy przejściu na Plan Mobilny 75 będą mogli korzystać z 5G i czy to nie przedłuży automatycznie umowy o kolejne 2 lata.

Otrzymałem taką odpowiedź:

Zasada jest tak, że można się przenieść do wyższego planu podczas trwania umowy i nie skutkuje to automatycznym przedłużeniem umowy na kolejne dwa lata.

Dostęp do 5G w Play

Jeśli chodzi o Play, czyli operatora od naszego Czytelnika, który ma problem z dostępem do 5G na iPhone 12 pro, to z najnowszej technologii mogą korzystać klienci planów pojedynczych i rodzinnych od Play M, ale tylko jeśli podpisali umowę od czerwca 2019 roku.

Nasz Czytelnik podpisał ją w lutym 2019 roku, więc aby mógł korzystać z 5G Play będzie musiał przejść na droższy plan przynajmniej o 1 zł. Do tej pory korzystał z planu Rodzina L i za 3 numery płacił po 40 zł, razem 120 zł – tak to wyglądało jeszcze w lutym 2019 roku:

Aby skorzystać teraz z 5G w Play, będzie więc musiał przejść na nowy plan Rodzina L, w którym za pierwszy numer na koncie płaci się 75 zł, a pozostałe dwa po 35 zł, razem 145 zł. Choć zgodnie z tym, co przekazał nam Play, a więc przejście na plan droższy przynajmniej o 1 zł, to paradoksalnie nasz Czytelnik może przejść na niższy plan Rodzina M, gdzie w obecnej wersji zapłaciłby za 3 numery 125 zł, a więc 5 zł więcej niż dotychczas.

Play poinformował nas jednak, że zaproponował już naszemu Czytelnikowi atrakcyjniejszą ofertę:

Dostęp do 5G w ofertach Play obejmuje osoby, które podpisały umowy abonamentowe najwcześniej w czerwcu 2019 roku (klienci indywidualni) lub we wrześniu 2019 roku (klienci biznesowi). Proponujemy też kontakt z obsługą klienta, która sprawdzi czy posiadana oferta zapewnia dostęp do 5G. Zachęcamy do migracji na nowsze taryfy – taki zabieg nie powoduje wydłużenia terminu zobowiązania.

Co do tego konkretnego klienta – umożliwiliśmy mu już teraz przedłużenie umowy, które będzie bardziej atrakcyjne niż migracja. I może wybrać przedłużenie lub migrację.

W przypadku oferty na kartę Play SOLO XL za 35 zł jest też wszystko klarowne jak w przypadku Orange Flex, to nowy plan udostępniony w tym roku wraz ze startem 5G w Play.

Dostęp do 5G w T-Mobile

W T-Mobile sytuacja w abonamencie wygląda podobnie jak w Play, dostęp do 5G zagwarantowany jest posiadaczom planów abonamentowych dla klientów indywidualnych, którzy podpisali umowę od września 2019 roku i biznesowych od marca 2018 roku.

Co z wcześniejszymi umowami? T-Mobile jeszcze nie odpowiedziało nam na to pytanie od rana. Prawdopodobnie jednak, tacy klienci również bedą musieli przejść na jeden z droższych planów dostępnych obecnie, by móc skorzystać z 5G w T-Mobile.