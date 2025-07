Drogie połączenie z infolinią? UOKiK przemówił do rozsądku

Potrzebujesz pilnej informacji np. o samolocie, na który właśnie czekasz, czy noclegu, którego nie możesz znaleźć? Zapewne sięgasz po telefon i dzwonisz na infolinię usługodawcy. Co w sytuacji, gdy ten życzy sobie za to dodatkową opłatę? Krótko mówiąc: robi źle. UOKiK właśnie im to uświadomił.