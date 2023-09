"Radioaktywne" smartfony to nie tylko problem Apple. Te firmy też oblały ten test

iPhone 12 z problemami — ale to nie jedyny smartfon z tym problemem

Jak niedawno informował Grzegorz Ułan, Krajowa Agencja Częstotliwości (ANFR) wydała komunikat, który to od dnia 12 września zakazał sprzedaży iPhone 12 we Francji. Jaki jest powód? Nie chodzi o premierę iPhone’ów 15 i chęć zrezygnowania ze starego modelu przez Apple, a o przekroczone dopuszczalnych wartości fal elektromagnetycznych emitowanych przez te urządzenie.

Źródło: Depositphotos

Wartości te są ściśle określane przez rozporządzenia unijne, można więc podejrzewać, że podobne zakazy wprowadzą inne kraje należące do Unii Europejskiej, w tym nawet Polska. Ile wynoszą dopuszczalne normy? Jeśli chodzi o smartfona trzymanego w dłoni lub w kieszeni spodni — 4 W/kg, i tę normę iPhone 12 przekroczył o 1,74 W/kg, osiągając wartość zmierzoną przez akredytowane laboratorium — 5,74 W/kg. Co jednak ciekawe i zastanawiające, przy normach odnoszących się do trzymania urządzenia w kieszeni kurtki lub torby, które wynoszą 2 W/kg, wartość ta nie została przekroczona.

ANFR testowało mnóstwo smartfonów

Jak informuje WIRED, ANFR nie wzięło pod lupę wyłącznie iPhone’ów. Agencja regularnie testuje telefony, a wyniki badań można przejrzeć na stronie internetowej organu regulacyjnego. Co jednak ciekawe, obecnie nie znajdziemy tam zapisów związanych z oblanym testem iPhone’a 12 — za to istnieje zapis testów tego smartfona z grudnia 2021 roku; i wyniki te mieszczą się w normalnych granicach. W tym raporcie jednak pominięto test, który ostatnio spowodował „klęskę dwunastki”.

W dobie sporych kontrowersji związanych z promieniowaniem iPhone’a 12 warto zastanowić się nad tym, czy to tylko smartfon Apple ma problem z promieniowaniem. Odpowiedź jest raczej oczywista: otóż nie. W bazie danych ANFR znajduje się lista około 50 telefonów, które nie przeszły dotychczas testów przeprowadzonych przez organ regulacyjny. „Na czerwono” na liście znajdują się smartfony takie jak chociażby Xiaomi POCO X3, motorola edge, Samsung Galaxy Note 10 Plus, Samsung Galaxy Z Flip 5G, Hisense Infinity H30 czy Gigaset GX290

W lipcu 2022 roku ANFR opublikował komunikat prasowy, w którym ogłosił niepowodzenia testów wcześniej wspomnianych: Samsunga Galaxy Note 10 Plus, Hisense Infinity H30 i Gigaset GX290. Było to jednak w równym stopniu wyraz uznania dla producentów, którzy od razu zareagowali i momentalnie zgodzili się na aktualizacje oprogramowania telefonów, jak i potwierdzenie nieprawidłowości w zakresie poziomu częstotliwości radiowych. Zareagowali więc inaczej, niż Apple, które to nie pierwszy raz przyjęło taktykę milczenia — więcej informacji na ten temat możecie znaleźć w artykule Patryka Koncewicza. Gigant z Cupertino w końcu jednak zareagował w tej sprawie, wydając następujący komunikat:

iPhone 12 mini

Sytuacja ta jest związana z konkretnym protokołem testowym stosowanym przez francuskie organy regulacyjne i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Udostępnimy użytkownikom we Francji aktualizację oprogramowania, aby dostosować się do protokołu stosowanego przez francuskie organy regulacyjne. Oczekujemy, że iPhone 12 będzie nadal dostępny we Francji.

Jak widać, problem ten nie dotyczył wyłącznie iPhone’ów — z tym, że inni producenci okazali skruchę i naprawili swój błąd jak najszybciej. Pytanie jednak, czy to zdoła ugasić cały pożar — tym bardziej, że nad takimi samymi testami zastanawiają się już takie kraje jak Belgia, Holandia czy Niemcy.

Kiedy aktualizacja trafi na urządzenia? Piotr Kurek wyjaśniał, że Apple jeszcze tego nie zdradza, ale mowa jest o kilku następnych dniach — być może nawet w tym tygodniu. A co z osobami, które się na nią nie zdecydują? Nie wiadomo, ale nie jest żadną tajemnicą, że nie wszyscy aktualizują swoje urządzenia do najnowszych wersji oprogramowania. Apple podkreśla, że iPhone 12 nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia lub zdrowia jego użytkowników, a przekroczone normy stwierdzone przez Apple wynikają wyłącznie z metody stosowanej przez francuskiego regulatora.

Źródło: WIRED