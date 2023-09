iOS 17 - premiera już dziś! Wszystkich nowych funkcji w systemie nie uświadczymy

iOS 17 to przede wszystkim usprawnia w aplikacjach do komunikacji, ułatwienia udostępniania plików przez AirDrop i inteligentniejsze wprowadzanie tekstu. Do tego dochodzą nowe możliwości, takie jak funkcja Stan gotowości, usprawnione działanie strumieniowania treści multimedialnych przez AirPlay oraz szereg usprawnień najpopularniejszych wbudowanych aplikacji - Map, przeglądarki Safari, Dom, Zdjęcia i inne. iOS 17 wprowadza też nowości dla słuchawek AirPods oferując m.in. tryb adaptacyjny dla AirPods Pro (2. generacji), czy lepsze przenoszenie dźwięku między urządzeniami Apple. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Plakaty kontaktów

- Apple zmienia sposób wyświetlania kontaktów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. To specjalnie zaprojektowane karty, które czerpią garściami z zaprezentowanego w zeszłym roku nowego ekranu blokady. Użytkownicy będą mogli projektować swoje własne "plakaty" dla kontaktów, które będą wyświetlane na ekranie iPhone'a i którymi będzie można łatwo dzielić za pomocą AirDrop - w formie wymiany kontaktów Live Voicemail - coś, z czego w Polsce nie korzystamy najczęściej. Poczta głosowa zyskuje nowe możliwości transkrypcji "nagrywanej" wiadomości na żywo, co pozwoli np. na podjęcie decyzji, czy musimy odebrać telefon. Na ten moment nie wiadomo, czy transkrypcja zadziała w języku polskim.

Wiadomości wideo FaceTime

FaceTime na Apple TV - iPhone z iOS 17 pozwala teraz na użycie go jako kamery i zainicjowanie połączenia bezpośrednio w aplikacji FaceTime na Apple TV, co pozwala na przeniesienie połączenia z iPhone'a na swój telewizor

Do dopiero początek zmian - więcej o iOS 17 przeczytacie w osobnym tekście - iOS 17. Wszystko co trzeba wiedzieć o nowej wersji systemu dla iPhone'a.

iOS 17. Masa nowości, jednak nie ze wszystkim udało się zdążyć na premierę

Jednak nie wszystko udało się przygotować na premierę iOS 17. W ramach późniejszych aktualizacji w systemie pojawi się aplikacja Dziennik, która pomaga użytkownikom iPhone’a w znajdowaniu czasu na refleksję i prowadzenie osobistych zapisków. Dłużej będzie też trzeba poczekać na funkcję dokończ transfer plików wysyłanych AirDrop przez internet, czy współdzielone playlisty w aplikacji Muzyka. Zabraknie też głębszej możliwości interakcji z plikami PDF, w tym automatycznego wypełniania, które ma być bardziej udoskonalone i umożliwia bezpieczne wykorzystanie danych zapisanych w Kontaktach, by uzupełnianie PDF-ów i skanów szło szybciej. Również zapowiadane zmiany w autokorekcie nie trafią do iOS 17 w dniu jego premiery. Autokorekta podkreślać będzie poprawione słowa, więc od razu widzisz zmiany i możesz przywrócić pierwotną wersję jednym stuknięciem.

iOS 17. Kompatybilne urządzenia

iOS 17 działać będzie na następujących modelach:

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. generacji lub nowszy)

Warto też pamiętać, że dzisiaj udostępnione zostaną także nowe wersje innych systemów operacyjnych dla sprzętów Apple, w tym dla iPadów (iPadOS 17), zegarków Apple Watch (watchOS 10), urządzeń Apple TV (tvOS 17), czy głośników HomePod (HomePod software 17). MacOS 14 Sonoma pojawi się w przyszłym tygodniu - 26 września.