Safari będzie szybsze i jeszcze bardziej bezpieczne

Moje relacje z Safari są skomplikowane — po przesiadce z Google Chrome bardzo długo nie mogłem się do niej przekonać. Teraz… nie wyobrażam sobie powrotu do Chrome. Przedstawiciele Apple chwalili się, że ich przeglądarka pozwala otwierać strony nawet 50% szybciej, niż przeglądarka Google — i trudno tego nie zauważyć. A tegoroczne Safari ma być jeszcze szybsze, jeszcze lepsze dla baterii w komputerach, a przede wszystkim dla prywatności użytkowników. Safari pokaże użytkownikom w jaki sposób strony internetowe ich śledzą. Ponadto przeglądarka będzie przyglądać się naszym hasłom — by w razie jakiegokolwiek wycieku, natychmiast nas o tym poinformować. Kolejną zmianą będzie przybycie rozszerzeń do Safari prosto do sklepiku Mac App Store. A kiedy już jesteśmy przy rozszerzeniach: te będzie można dokładnie ustawiać dla poszczególnych stron, sesji czy nawet dni.