Macintosh Studio: fanowski projekt, który rozkochał w sobie internautów

Ludzie od zawsze lubili tworzyć co nieco w domowym zaciszu. W czasach przed internetem, sporo tych projektów pozostawało... no właśnie: w domowym zaciszu, opcjonalnie: trafiało do znajomych i rodziny. Teraz, w dobie internetu, dobre projekty potrafią się wiralem roznieść po świecie. Tak sprawy mają się z nowym dziełem Scotta Yu-Jana. Na co dzień zajmującego się designem produktowym, a po pracy... tworzącym dzieła, które od kilku dni są na ustach (i klawiaturach) internautów na całym świecie!

Macintosh Studio: czyli Mac Studio i iPad Mini w niezwykle uroczej formie

Macintosh Studio to połączenie dwóch produktów Apple w niezwykle interesującej formie. Cały sprzęt to Mac Studio, za którego ekran służy mu najmniejszy tablet w portfolio Apple — czyli iPad Mini. Wszystko to zostało zamknięte w obudowie wzorowanej na tej znanej z klasycznego Macintosha, która została wydrukowana na drukarce 3D. Efekt? Fenomenalny i niezwykle praktyczny — a jego szczegóły możecie obejrzeć na powyższym materiale wideo.

Kreatywność fanów jak zwykle potrafi zachwycić

To nie jest pierwszy raz, kiedy możemy w ostatnich miesiącach podziwiać naprawdę ciekawe i kreatywne projekty. Nie dalej niż kilka dni temu wspominaliśmy o ciekawiej hybrydzie laptopa i tabletu, która wykorzystywała MacBooka oraz iPada Pro jako ekran. Takich ciekawych projektów na rynku przybywa — i fajnie że o nich słychać. Patrząc na cały zestaw elektroniki Scotta Yu-Jana widać, że w jego workflow pracy takie rozwiązanie ma naprawdę dużo sensu. A w przeszłości zrobił on już przenośnego Maka Mini, o którym też swego czasu było głośno.