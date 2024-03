Apple Music za darmo. Z takiej okazji trzeba skorzystać!

Apple Music to topka wśród serwisów streamingowych

Apple Music jest obecnie jednym z najlepszych serwisów streamingowych dla osób, które cenią sobie wysoką jakość dźwięku — propozycja od giganta z Cupertino oferuje zdecydowanie lepsze audio niż, chociażby, najpopularniejsze ze wszystkich platform streamingowych Spotify czy cieszące się sporym zainteresowaniem YouTube Music.

Trzeba przyznać, że zazwyczaj subskrypcje serwisów streamingowych i tak nie należą do najdroższych. Standardowe oferty dla jednego użytkownika kosztują około 20 złotych miesięcznie; jednak istnieje wiele sposobów, aby zaoszczędzić na tych usługach — a za darmo, jak wszyscy wiemy, to zdecydowanie najlepsza ze wszystkich możliwych cen.

Usługodawcy regularnie oferują promocje, dzięki którym można otrzymać kilka miesięcy dostępu za darmo. Tak jest również w przypadku Apple Music. Jak więc skorzystać z promocji, aby korzystać z usługi przez 2 lub 3 miesiące bez żadnych opłat?

Apple Music za darmo w Shazam. 2 lub 3 miesiące bez opłat!

Apple ostatnio jest hojne jeśli chodzi o swoje usługi — co chwilę ostatnio dostawaliśmy abonament Apple TV+ za darmo na kilka miesięcy, a teraz firma z nadgryzionym jabłkiem w logo przygotowała również promkę na darmowe Apple Music. W Shazam, aplikacji do rozpoznawania aktualnie odtwarzanych utworów (która zresztą została kilka lat temu kupiona przez Apple) wszyscy użytkownicy mogą odebrać 2 lub 3 miesiące Apple Music za darmo. Od czego to zależy?

2 miesiące są dla wszystkich powracających użytkowników — jeśli kiedyś korzystaliście już z Apple Music, to właśnie taka promocja Was obejmuje. 3 miesiące są przeznaczone wyłącznie dla nowych użytkowników, którzy nigdy nie korzystali z tej usługi. Tak czy siak, jest to świetna okazja dla wszystkich; skorzystajcie więc z promocji w aplikacji Shazama.

Źródło: Depositphotos

Źródło: Shazam