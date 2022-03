YouTuberzy technologiczni dowodzą, że niemożliwe nie istnieje

Niedawno informowaliśmy o tym, że Quinn Nelson z kanału na YouTube o nazwie Snazzy Labs z Maca Mini zrobił… prawdziwego Maca Mini, który finalnie zajmował 28% powierzchni oryginalnego komputera. Efekt końcowy oraz samo wykonanie było godne podziwu - teraz z nowym, wcale nie gorszym pomysłem, przyszedł YouTuber Scott Yu-Jan.

Chociaż Nelsonowi udało się zrobić niesamowicie mały komputer, to należy przyznać, że sam Mac Mini w oryginalnej obudowie nie jest w żadnym wypadku gigantem - to w istocie naprawdę małe urządzenie, szczególnie porównując je z innymi stacjonarnymi komputerami dostępnymi na rynku. Nasuwa się zatem refleksja, że z komputerów stacjonarnych, Mac Mini jest jednym z najbardziej “przenośnych” - o ile można w ogóle tak stwierdzić.

Mac Mini został przetransformowany w przenośny komputer

Takiego stwierdzenia nie boi się Yu-Jan, który stworzył właśnie przenośnego Maca Mini, dodając do niego funkcję, którą nie mogą pochwalić się MacBooki. Za wyświetlacz w tej konstrukcji służy bowiem iPad Mini z 2021 roku, który zapewnia funkcjonalność dotykową Maca Mini za pośrednictwem Duet Display - aplikacji, która w zasadzie zamienia iPady lub iPhone'y w drugie ekrany. Apple nie produkuje żadnych MacBooków z ekranami dotykowymi, więc rezultatem jest ekskluzywna funkcja tego urządzenia.

Pozostaje jeszcze kwestia tego, jak taki “wyświetlacz” ma trzymać się samego sprzętu. W końcu żeby przenośny komputer miał jakikolwiek sens, należy móc go zamknąć i otwierać oraz przenosić w jednym kawałku. Odpowiedzią na to pytanie okazała się niezawodna drukarka 3D, która - jak widać na kolejnym przykładzie - jest rozwiązaniem na wszystkie tego typu mankamenty. Yu-Jan wydrukował bowiem obudowę, która łączy Maca Mini z iPadem Mini w laptopa, zapewniając pełną funkcjonalność przenośnych komputerów.

Cała operacja zdaje się jednak dość skomplikowana. Trzeba oczywiście wybrać odpowiedni filament, a następnie osobne elementy złożyć w jedną, funkcjonalną całość. Jeśli planujecie więc odtworzyć tę konstrukcję u siebie w domu, będziecie potrzebowali dozy cierpliwości i doświadczenia. Obudowa została zaprojektowana w taki sposób, żeby bez problemu móc wsuwać i wysuwać obydwa elementy. Kabel USB-C łączy Maca Mini i iPada Mini, jednocześnie pomagając tabletowi pozostać w obudowie.

Źródło: YouTube @Scott Yu-Jan

Scott znalazł w obudowie dodatkowe miejsce na klucz imbusowy, który może się przydać do dokręcenia wszystkich śrub po kilku dniach użytkowania. Projekt zatem działa, ale pozostaje jedno bardzo istotne pytanie - po co?

Chociaż projekt jest imponujący, to czy ma jakikolwiek sens?

Zamysł, jak i samo przekształcenie Maca Mini na przenośny komputer z iPadem Mini jest intrygujące, lecz… niepraktyczne i zwyczajnie mało sensowne. Główną zaletą jest dotykowy ekran - ale tutaj nie mamy przecież żadnej alternatywy. Ani Mac Mini, ani iPad nie posiadają klawiatury czy gładzika, więc wszystkie operacje musimy wykonywać palcem na ekranie albo podłączyć dodatkowe urządzenia osobno - a wtedy całość nabiera zwyczajnie jeszcze mniej sensu i jest mniej mobilna.

Źródło: YouTube @Scott Yu-Jan

Podobnie kiepsko całość wypada, kiedy weźmiemy pod uwagę ceny sprzętów. Mac Mini z procesorem M1 kosztuje średnio - przyjmijmy - 3500 zł. iPad Mini z 2021 roku w najtańszej wersji możemy kupić za około 2500 zł, co łącznie daje około 6000 złotych. MacBook Air z procesorem M1 jest o 1,5 tysiąca tańszy, a oferuje wszystko to samo - no, poza dotykowym ekranem, ale za to mamy gładzik i klawiaturę, a także nie ma konieczności dokręcania śrub w obudowie co kilka dni. Chociaż praca Yu-Jana jest imponująca, to średnio znajduje zastosowanie w życiu codziennym.

