Wybór komputera jeszcze nigdy nie był dla mnie taki trudny. Czy to czas zrezygnować z MacBooka?

…a później zobaczyłem ceny i zrobiłem rachunek sumienia. Od lutego odpiąłem Macbooka Pro raz, jadąc na weekend w odwiedziny do rodziców. Poza tym brałem ze sobą wyłącznie iPada Pro, który w zupełności mi wystarczał.

Macbook Pro czy o połowę tańszy Mac Mini?

Mac Mini z M1 (16 GB / 256 GB) to koszt 4699 zł. Macbook Pro (16 GB / 256 GB) z dwoma portami to 7699 zł. Podejrzewam że wariant z czterema portami będzie jeszcze droższy — podobnie jak miało to miejsce w przypadku komputerów z układami Intela. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w gruncie rzeczy obecny przez lata argument o mobilności odchodzi w zapomnienie — bo w 99% przypadków iPad Pro mi wystarczy (edycja zdjęć, wygodne pisanie dzięki dołączanej klawiaturze itd.) — to naprawdę trudno mi będzie usprawiedliwić wydanie dwukrotnie większej sumy. No, choć pojawia się tutaj jeszcze gwiazdka w postaci konieczności zakupu monitora: albo dużego i szerokiego, albo drugiego 24-calowego — bo nie wyobrażam sobie już powrotu do pracy na jednym ekranie. Mimo wszystko będzie to koszt, który prawdopodobnie nie przekroczy wydatków rzędu tysiąca złotych — zatem wciąż będę sporo gotówki do przodu.