Zewnętrzny gładzik to najlepszy dodatek do komputera, jaki kupiłem od… zawsze?

Po skończeniu testów myszki wróciłem do Magic Trackpada

W swojej recenzji myszki pisałem, że na kilka tygodni schowałem trackpad do szuflady. No i faktycznie — na jakiś czas zniknął z biurka, trochę tęskniłem, ale nie jakoś masakrycznie. Pewnie przy mniej perfekcyjnych urządzeniach sprawa wyglądałaby znacznie gorzej — ba, nawet Magic Mouse nie pomogłaby załagodzić tej tęsknoty (brrrr, nie cierpię jej ;). Ale mimo wszystko po powrocie do gładzika naprawdę się ucieszyłem. Korzystając z komputerów z Windowsem wiem, że tam właściwie tylko urządzenia z wyższej półki cenowej (i to przede wszystkim te biurowe/biznesowe) podchodzą do tematu z sensem, ale nigdzie nie było tak wygodnie, jak w Macbookach sprzed dekady. Nie mam pojęcia od czego to zależy, ale wiem, że do obsługi systemu i surfowania w sieci to dla mnie znacznie wygodniejsza opcja. Owszem — myszki mają tematy w których są nie do pokonania (gry wideo, obsługa aplikacji graficznych — zwłaszcza z fajnie skonfigurowanymi skrótami), ale w przypadku macOS wydają mi się po prostu mniej praktyczne. Zwłaszcza z dodatkowymi sztuczkami, do których myszki potrzebowałyby dodatkowego pakietu przycisków: