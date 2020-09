Logitech MX Keys to najlepsza niskoprofilowa klawiatura do komputera (i nie tylko)

Logitech MX Keys for Mac: więcej tego samego, po prostu teraz bardziej przyjazne komputerom Apple

Kiedy klawiatura MX Keys od Logitech pojawiła się na rynku — niemal od razu zgarnęła zestaw pozytywnych opinii od recenzentów. Właściwie nie ma się co dziwić: to przemyślana, dopracowana, estetyczna i wyjątkowo wygodna konstrukcja, która nie bez powodu określana jest mianem najlepszej klawiatury niskoprofilowej. W swojej kategorii jest jednym z najciekawszych i najbardziej dopracowanych konstrukcji. Trwała, długo działa na jednym ładowaniu, wygodna, a do tego jeszcze oferująca opcje konfiguracji o których wielu konkurentów może tylko pomarzyć.

Logitech MX Keys for Mac: uwielbiana klawiatura z nowymi sztuczkami

Logitech MX Keys for Mac to prostu (a może i aż) więcej tego samego. Logitech wypuścił na rynek swoją lubianą klawiaturę w nowej wersji. I choć trudno tu krytykować cokolwiek związanego z samym sprzętem, to warto pochwalić cały zestaw usprawnień w wariancie for mac. To wciąż ta sama, doskonała, klawiatura — wykonana z wysokiej jakości tworzywa, z podświetleniem i aplikacją pozwalającą dostosować ją do własnego widzimisię. Jeżeli miałbym wskazać na minusy — to zdecydowanie byłaby to kwestia odbiornika USB. Apple już kilka lat temu z większości swoich komputerów pozbyło się klasycznych złącz USB, więc wygląda to po prostu śmiesznie. Poza tym Logitech MX Keys for Mac jest niewątpliwie jedną z najlepszych (najlepszą?) klawiaturą o niskim profilu jaką znajdziecie na rynku. Przemyślana, wykonana z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Pojawia się jeszcze pytanie o jej trwałość — ale to zweryfikuje czas.