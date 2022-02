Można odnieść wrażenie że w dyskusji wokół Apple są dwa obozy: wiernie broniący firmy za wszelką cenę oraz wyśmiewający wszystko (i wszystkich) z nimi związanych. Prawdopodobnie spora w tym zasługa faktu, że tacy krzykacze są najzwyczajniej w świecie... najgłośniejsi, ci z większą dozą zdrowego rozsądku niespecjalnie wdają się w takie przepychanki i wojenki. Faktem jednak jest, że ci siedzą raczej cicho i z niedowierzaniem przyglądają się wszystkiemu dookoła. I myślę, że jestem właśnie gdzieś po środku — jako użytkownik ich urządzeń wiem za co warto je pochwalić, ale są też elementy które są żenujące — i firma powinna się wstydzić. Myślę że zachęcanie do aktualizacji niekompatybilnych komputerów jest właśnie jedną z takich.

Apple mówi: zaktualizuj komputer. Zapomina tylko, że na tym modelu proponowana wersja systemu nie jest już dostępna

"Sad" ma być kompatybilny, bezpieczny, idylliczny... po prostu idealny. Dzięki temu że to właśnie Apple kontroluje cały proces tworzenia sprzętu oraz oprogramowania - wszystko powinno iść jak po maśle, a na wpadki nie ma miejsca. Prawda? No w teorii - prawda. Ilość bugów które obserwujemy w ostatnich latach jest porażająca. Są śmieszne, są irytujące, są też kwestionujące całą filozofię firmy (mam tu na myśli m.in. Siri nagrywającą rozmowy, mimo że wcześniej użytkownik wyraźnie NIE wyraził na to zgody, co było wynikiem błędu w iOS 15). Dzisiejszy jest raczej z tych irytujących... no i wyjątkowo głupich. Otóż wyobraźcie sobie, że użytkownicy starszych modeli komputerów Mac, które nie mają już wsparcia dla najnowszej wersji systemu — macOS Monterey — otrzymują plakietkę z notyfikacją. Ta zachęca do aktualizacji komputera, mamiąc nowymi funkcjami.

Pojawia się tylko jeden maluteńki problem. Urządzenie na którym wyświetlana jest notyfikacja, nie jest wspierane. I najzwyczajniej w świecie użytkownik który je otrzymuje — mimo najlepszych chęci, nie jest w stanie zaktualizować komputera do macOS Monterey. Może to i dobrze że nic się nie instaluje i nie wprowadza potencjalnych szkód.

Uwagę na ten trochę śmieszny, trochę żałosny, problem zwracają użytkownicy na forach internetowych i w mediach społecznościowych. Prawda jest bowiem taka, że te powiadomienia nie wprowadzają żadnych szkód - co najwyżej zamęt... no i są też dowodem na to, że mityczna kraina szczęśliwości i idealnego zgrania oprogramowania oraz samych urządzeń — niekoniecznie jest taka szczęśliwa. I niekoniecznie działa tak idealnie, jak wielu by to sobie wymarzyło.

Jakie komputery można zaktualizować do macOS Monterey?

Lista kompatybilności do macOS Monterey jest dość pokaźna — jednak pomijając komputery Mac Pro i Mac Mini — które mają wsparcie dla wariantów z końcówki 2013 i 2014 roku, wszystkie inne wymagają komputerów wyprodukowanych w 2015 roku (i nowszych). Pełną listę kompatybilności sprzętów z macOS Monterey znaleźć możecie na stronie producenta — podobnie zresztą jak instrukcje związane z tym jak sprawdzić, czy wasz komputer może zainstalować nową wersję oprogramowania.