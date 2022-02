iPhone Air? Ten koncept składanego smartfona podbił moje serce

Składany iPhone pojawia się w plotkach od czasu gdy na rynku zaczęły debiutować podobne smartfony z Androidem. Apple się jednak nie śpieszy, co nie oznacza, że prace nad takim modelem nie trwają.

iPhone Air? Podoba mi się ten koncept

Składane smartfony nie podbiły rynku, choć z generacji na generację są coraz lepsze i coraz tańsze. Takiego Samsunga Galaxy Z Flip 3 można już kupić taniej niż typowego flagowca, a niewątpliwie ma on swoje zalety względem standardowych urządzeń z dużym ekranem. Apple nie śpieszy się z prezentacją swojego pomysłu na składanego iPhone'a ale nie ma wątpliwości, że gigant z Cupertino nad takim modelem pracuje. Pojawiają się ostatnio plotki, że koncepcja jest już gotowa i przechodzi testy wytrzymałości. Na gotowy model nie ma co jednak liczyć wcześniej jak w 2023 roku. Ile z tych plotek okaże się prawdą przekonamy się w przyszłości.

Nie zmienia to jednak faktu, że fani amerykańskiej firmy biorą sprawy w swoje ręce i zastanawiają się jak składany iPhone może wyglądać. Taki całkiem zgrabny projekt nazwany iPhone Air przygotował designer - Antonio DeRosa, który opublikował nie tylko sporo renderów ale również film przedstawiający swój projekt. Trzeba przyznać, że urządzenia wygląda całkiem zgrabnie, a dopisek Air pojawił się z racji znacznie cieńszej obudowy niż w standardowym smartfonie. Mam jednak wrażenie, że autor projektu poszedł jednak o krok za daleko i w prawdziwym życiu byłaby to zbyty delikatna konstrukcja. Do tego dochodzą też problemy z odpowiednio pojemną baterią czy chociażby aparatami, które potrzebują wysp, bo często nie da się ich zmieścić w obudowach o grubości 7-8 mm.

Jest to zatem jeden z tych teoretycznych konceptów, które raczej nie mają wielkich szans na realizację. Obawiam się, że nawet Apple nie będzie w stanie stworzyć projektu, który byłby w stanie znacznie zmniejszyć grubość takiego smartfona po złożeniu. Z drugiej strony w Cupertino pracują najlepsi inżynierowie na świecie, więc skoro dają sobie tyle czasu na dopracowanie projektu, to może coś jednak z tego wyjdzie?

Jak wam się podoba projekt iPhone Air? Dajcie nam znać w komentarzach.