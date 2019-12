Jak to jest naprawiać Maca Pro?

Trzeba przyznać, że testy iFixit są naprawdę ciekawe. Ta firma zajmuje się badaniem tego, jak łatwo można naprawić dany sprzęt i ich testy są niezwykle dokładne oraz dają świetny pogląd na to, czy dany producent przypadkiem nie poszedł na skróty i nie przygotował jednorazowego urządzenia.

Ostatnio na ich stół trafił Mac Pro 2019. Komputer ten wzbudził mnóstwo emocji, głównie z powodu wysokich cen, ale wątpię, że dla klientów docelowych będzie to jakikolwiek problem. Warto jednak odnieść się do tego, jak wygląda jego naprawa. Do tej pory Apple przyzwyczaiło nas, że ich produkty są nieprzyjazne jakimkolwiek ingerencjom czy wymianom. Wśród przykładów można zerknąć na nowego Macbooka Air z wynikiem 3/10 od iFixit czy iPhona 11 z 6/10. Tymczasem nowy Mac Pro uzyskał aż 9/10.

Na plus iFixit zaliczył modułową konstrukcję Maca Pro, dzięki czemu powinny być możliwe różne jego upgrady. Redakcji 9to5mac udało się już dodać kości pamięci operacyjnej od firmy trzeciej, więc myślę, że kolejne modyfikacji to jedynie kwestia czasu. Niewątpliwie to ogromny progres względem Maca Pro z 2013 i w zasadzie jedną z nielicznych trudnych w wymianie rzeczy będzie zamontowany układ bezpieczeństwa Apple T2 na dysku SSD. Mimo wszystko całość wygląda na rozsądnie zaprojektowaną i cieszy fakt, że taki Mac Pro będzie mógł rzeczywiście na lata, a nie tylko na chwilkę.

Sprzęt wcale nie musi być naprawialny

Przejdźmy teraz do sektora laptopów. Tu dosłownie trudno znaleźć sprzęt, który jest przyjazny w naprawach i producenci najczęściej zakochali się w stosowaniu ogromnej ilości kleju. Z jednej strony to rozsądne posunięcie, aby móc zaoferować jak najcieńszą obudowę i dokładne spasowanie, ale z drugiej powoduje, że jakakolwiek awaria oznacza konieczność kosztownej naprawy lub nawet pozbycia się urządzenia. To jest szczególnie zabawne, kiedy spojrzymy na to, jak firmy chwalą się byciem ekologicznymi. Tylko czy nie powinno dbać się tu o wytrzymałość elektroniki użytkowej dla dobra środowiska?

Tu zresztą dochodzimy do jednego z poważniejszych problemów świata elektroniki. Elektrośmieci to poważny problem, o którym niewiele firm chce mówić. Nic dziwnego, ponieważ przeciwdziałanie ich powstawaniu oznaczałoby zniechęcanie ludzi do częstej wymiany urządzeń i dbania o wytrzymałości sprzętów.

W temacie laptopów zawsze zostaje skorzystanie z modeli biznesowych, które najczęściej oferują proste naprawy i w ich przypadku rzadko kiedy producenci sztucznie dbają o zachowanie jak największej smukłości. Mimo wszystko w codziennym użytkowaniu są ważniejsze parametry.

Kompletny raport iFixit na temat Maca Pro 2019 znajdziecie tutaj.

źródło: The Verge