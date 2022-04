Szykujcie się na nowego Maca Mini. Apple wspomina już o nim w nowym oprogramowaniu

Czekacie na nowe komputery Mac Mini? To dobrze się składa, bo wszystko wskazuje na to, że takowe są coraz bliżej!

Mac Mini, obok Macbooka Air, to niewątpliwie najwięksi nieobecni ostatniej konferencji Apple. Zamiast budżetowych komputerów, nowego wcielenia najtańszych sprzętów w katalogu Apple, otrzymaliśmy potężnego Maca Studio oraz tani monitor Studio Display. Niby fajnie, ale pozostał niedosyt dla tych, którzy chcieliby nowego, solidnego, komputera, ale nie potrzebują niczego z mocą na poziomie Apple M1 Max czy Ultra — a tylko takie konfiguracje dostępne są we wspomnianym nowym modelu. Doskonale ich rozumiem, bo wymieniając ostatnio sprzęt wypatrywałem nowego Maca Mini w mocniejszej niż obecnie konfiguracji. Ale jako że się nie udało, zdecydowałem się na na Macbooka Pro (2021). Ale wszyscy którzy wstrzymują się z zakupem do nowego wcielenia Mini - mają szczęście. Nowe oprogramowanie wspomnianego monitora wspomina w kodzie o nowym Macu Mini!

Nowy Mac Mini tuż za rogiem?

Ostatnia aktualizacja oprogramowania Studio Display zawiera odniesienia do modelu "Macmini10,1". To ID, które nigdy wcześniej się jeszcze nie pojawiło — stąd nadzieje, że to właśnie tak Apple będzie identyfikowało nowe, niewielkie, komputery stacjonarne.

Poinformował o tym na swoim Twitterze Steve Troughton-Smith, programista, który przeczesując kod w poszukiwaniu nowości natknął się na takie właśnie oznaczenie. Kilka miesięcy temu sieć obiegły już wieści, że Apple przygotowuje nie jeden, a dwa nowe komputery z serii Mini o nazwach kodowych: J473 o raz J474.

Dwa lata to dobry czas na uaktualnienie oferty

Zakładam że komputery mogą zostać zaprezentowane na zbliżającej się wielkimi krokami konferencji WWDC 2022, ale nie spodziewałbym się ich w sklepach wcześniej niż jesienią. Czyli dwa lata po premierze ostatnich modeli Mac Mini z procesorem M1. Myślę że to najwyższy czas by uaktualnić ofertę, tym bardziej, że laptopy doczekały się już dużo mocniejszego wcielenia. Ale żeby nie kanibalizować oferty nie spodziewałbym się modeli z M1 Max (od których startują komputery Studio), a M1 Pro... albo zgodnie z wcześniejszymi plotkami: nowym układem M2.