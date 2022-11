Powiem tak - takiej oferty, z taką zawartością i w takiej cenie nie znajdziecie w obecnej ofercie żadnego z operatorów, nawet w Orange Free na kartę. Lycamobile to operator wirtualny, u którego dostępne są tylko oferty na kartę i do 11 grudnia możecie u niego aktywować sobie niezwykle atrakcyjny pakiet.

Lycamobile - oferta na kartę, dostępne pakiety

Lycamobile, to jeden z pionierskim operatorów wirtualnych w Polsce, działa już od wielu lat i co jakiś czas kusi potencjalnych klientów naprawdę atrakcyjnymi pakietami. To też jeden z nielicznych operatorów, który nie oferuje jeszcze w żadnej opcji nielimitowanych MMS-ów, ale przy takich pakietach internetu nie jest to zbytnia uciążliwość. Do tego mamy oczywiście nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS.

W aktualnej ofercie Lycamobile na kartę znajdziecie pięć pakietów głosowych i sześć internetowych do routera WiFi czy tabletu, do tego są też głosowe pakiety międzynarodowe - wszystkie z ważnością 30 dni. My skupimy się dziś na dostępnych pakietach głosowych w kraju, bo aktualnie w nich znajdziemy dwie interesujące promocje.

Pakiety głosowe - Lycamobile na kartę

Zacznijmy od tytułowego pakietu. W regularnej ofercie Lycamobile, pakiet ten kosztuje 49 zł miesięcznie. To jest standard w ofercie bez zobowiązania - podobny pakiet w tej cenie znajdziemy w ofercie Otvarta, Lajt Mobile, a w Nju Mobile jest nieco tańszy, ale 100 GB transferu dostajemy dopiero po roku stażu.

Teraz (promocja do 11.12.2022) pakiet ten kosztuje zaledwie 25 zł miesięcznie i zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 100 GB transferu danych z kumulacją niewykorzystanych gigabajtów.

Niestety, tylko dla nowych klientów, ale co ważne, nie jest to cena tylko za pierwszy miesiąc - jak to czasem bywa u tego operatora. Podpis pod nazwą pakietu potwierdza, że jest to długoterminowa oferta.

Potwierdzenie tego znalazłem też w regulaminie tej promocji (link - pod tym linkiem możecie zamówić też ten pakiet). Przeczytamy w nim, że w pakiecie tym mamy dostęp do 5G (zasięg sieci Plus) i podana cena 25 zł i limit 100 GB transferu danych obowiązuje nowych klientów, którzy aktywują ten pakiet z włączoną opcją auto-odnowy. Oznacza to, że dopóki nie wyłączycie tej opcji, będzie mogli korzystać z limitu transferu danych na poziomie 100 GB co miesiąc. W przypadku wyłączenia autoodnoaienia tego pakietu, w kolejnych miesiącach będzie to limit o połowę mniejszy - 50 GB.

Ta oferta jest przeznaczona tylko dla nowych klientów, którzy kupią kartę wraz z pakietem online. Inne metody zakupu nowej karty czy doładowania nie wiążą się z ofertą promocyjną. Po anulowaniu automatycznego odnawiania będzie obowiązywała standardowa cena oraz limit danych. Klienci, którzy wyłączyli auto-odnowę nie będą mogli skorzystać z oferty promocyjnej.

Drugi pakiet, to również długoterminowa promocja dla nowych klientów - nieco tańsza i z nieco mniejszym transferem danych, jednak również trudno będzie znaleźć podobną w cenie i zawartości ofertę na rynku.

Standardowa cena podobnego pakietu to 39 zł, ale teraz jego zawartość dostępna jest za 20 zł miesięcznie. W ramach promocji możemy korzystać w tym pakiecie z nielimitowanych rozmów do wszystkich, nielimitowanych wiadomości SMS oraz 70 GB transferu danych. Po wyłączeniu autoodnawiania pakietu, zacznie obowiązywać limit 35 GB w miesiącu.

Ostatni pakiet w ofercie głosowej ma również promocję dla nowych klientów, jednak tylko jednorazową, a więc dostępną tylko przez pierwsze 30 dni od aktywacji. Kosztuje on zaledwie 10 zł miesięcznie i zawiera 100 minut na rozmowy krajowe i do Lyca Ukraina oraz Kyivstar, 100 wiadomości SMS, a w promocji 6 GB transferu danych przez pierwszy miesiąc. W kolejnych już tylko 1 GB.

Pozostałe pakiety w ofercie na kartę Lycamobile, o których wspominałem - internetowe i głosowe międzynarodowe, znajdziecie na stronie operatora pod tym linkiem.

