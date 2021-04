Nadchodzi finał Lucyfera! Oto zwiastun ostatnich odcinków 5. sezonu!

Gdy poznaliśmy zapowiedź wideo premier na maj na Netfliksie, niemal każdy pytał, kiedy i gdzie zobaczymy nowe odcinki „Lucyfera”. Dziś wiemy, że premiera nastąpi 28 maja i tego dnia na platformie pojawi się 8 nowych odcinków. W zwiastunie mamy szansę zobaczyć zapowiedź pojawienia długo wyczekiwanej postaci ojca Lucyfera. To oczywiście przyniesie za sobą sporo konsekwencji i problematycznych sytuacji, w których ich relacja będzie podawana próbie. Sam opis zdradza,że: Lucyfer z hukiem powraca do krainy żywych, aby udobruchać Chloe. Diabeł ma zawsze pełne ręce roboty…

Zwiastun 5. sezonu 2. część Lucyfera

„Lucyfer” to jeden z fenomenów Netfliksa, którego nie do końca potrafię pojąć, ponieważ serial nie jest produkcją reprezentującą najwyższy poziom z możliwych. Mimo to, produkcja ma coś w sobie, a to sprawia, że wokół tytułu powstało niezwykle liczne grono fanów wyczekujących nowych przygód tytułowego bohatera. Nie jest to oczywiście odosobniona sytuacja, w przeszłości zdarzało się tak, że seriale cieszące się największą popularnością nie były najwyżej oceniane.

Lucyfer to jeden z najpopularniejszych seriali na Netfliksie

Popularność Lucyfera potwierdzają liczby. Wystarczy spojrzeć na to, jakie wyniki generuje serial na Netfliksie, co przy okazji warto skomentować, bo przecież serial rozpoczął emisję na FOX, a stacja zrezygnowała z tego tytułu i dopiero wtedy gigant streamingowy postanowił go kontynuować. Po premierze 1. części 5. sezonu okazało się, że widzowie spędzili aż 1,59 miliarda minut oglądając serial na Netfliksie i „Lucyfer” wylądował oczywiście na 1. miejscu w TOP 10 najpopularniejszych seriali w USA oraz wielu innych krajach.