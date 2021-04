Netflix zapowiada 30 nowych filmów na lato – jest na co czekać?

Co zobaczymy w kwietniu i maju na Netflix?

Część z filmów pojawi się już teraz, w kwietniu, a należą do nich zapowiedziane wcześniej „Mitchellowie kontra maszyny” oraz „Co widać i słychać”. Pierwszy z filmów to animacja nie tylko dla najmłodszych, natomiast drugi to dramat opowiadający o parze po przeprowadzce z Manhattanu do niewielkiego miasteczka, gdzie okazuje się, że okolica i partner głównej bohaterki mają swoje sekrety. W maju zobaczymy m. in. „Monster”, „Kobietę w oknie” oraz „Armię umarłych”, czyli wyczekiwane produkcje, które po obejrzeniu zwiastunów mają w sobie sporo potencjału. „Monster” pokaże nam sytuację, w jakiej znalazł się czarnoskóry nastolatek oskarżony o morderstwo, „Kobieta w oknie” to adaptacja książki A. J. Finn, zaś „Armia umarłych” to film akcji w świecie post-apo od Zacka Snydera. Co ciekawe, ten ostatni projekt doczekał się już własnego spin-offa – w Niemczech kręcony jest film opowiadający o początkach końca świata znanej cywilizacji.

Nowości w czerwcu, lipcu i sierpniu na Netflix

Bardzo gorąco zapowiada się czerwiec, kiedy to plan zakłada premierę 9 filmów, czyli ponad dwa tygodniowo. Ciekawie z tego zestawienia wypada „Gdy sen nie nadchodzi”, w którym zobaczymy efekt tajemniczego zdarzenia, które dezaktywuje elektronikę na świecie i uniemożliwia zaśnięcie całej populacji. „Ojcostwo” to film z Kevinem Haartem, który przedstawia historię relacji ojca z córką. „America” to natomiast animacja z ciekawym spojrzeniem na najważniejsze postaci amerykańskiej historii, w tym nawet Thomasa Edisona czy jeźdźca Paula Reverego.

„Krawawe niebo” w lipcu na Netflix pokaże nam skrajną sytuację, w jakiej znalazła się chora kobieta podróżująca samolotem wraz z synkiem. Ich podróż będzie zagrożona atakiem przez terrorystów, a ona będzie zmuszona do ujawnienia własnej tajemnicy, by móc się ratować. W sierpniu chyba najciekawiej na tę chwilę zapowiada się „Beckett” z Johnem Davidem Washingtonem. Aktor wciela się w mężczyznę, który w trakcie wakacji wpada na trop tajnego spisku – powrót do domu z Grecji i chęć podzielenia się tą nowiną z władzami będzie mu znacząco utrudniany. Czy zdoła pozostać żywy? Netflix potrzebuje dobrego filmu akcji, a efekt pracy Luca Guadagnino (producent filmu, twórca „Tamte dni, tamte noce” i nowej odsłony „Suspirii”) brzmi na tę chwilę zachęcająco.

Również w sierpniu czekają nas debiuty „The Kissing Booth 3” oraz „Sweet Girl”. Pierwszy tytuł to oczywiście kontynuacja hitu Netfliksa – młodzieżowej komedii romantycznej, zaś w drugim zobaczymy Jasona Mamoę, którego bohater zapowiada zemstę osobom odpowiedzialnym za śmierć jego żony, gdy jednocześnie będzie musiał walczyć o życie własnej córki.

LATO

TRYLOGIA ULICY STRACHU

BOB ROSS: HAPPY ACCIDENTS, BETRAYAL & GREED

HARMIDOM

VIVO

JESZCZE W KWIETNIU

CO WIDAĆ I SŁYCHAĆ ⬥ Premiera 29.04

MITCHELLOWIE KONTRA MASZYNY ⬥ Premiera 30.04

MAJ

MONSTER ⬥ Premiera 7.05

TLEN ⬥ Premiera 12.05

KOBIETA W OKNIE ⬥ Premiera 14.05

ARMIA UMARŁYCH ⬥ Premiera 21.05

BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL (IL DIVIN CODINO) ⬥ Premiera 26.05

BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL (IL DIVIN CODINO) ⬥ Premiera 26.05 GHOST LAB ⬥ Premiera 26.05

BŁĘKITNY CUD ⬥ Premiera 27.05

CZERWIEC

KARNAWAŁ ⬥ Premiera 2.06

GDY SEN NIE NADCHODZI ⬥ Premiera 9.06

WISH DRAGON ⬥ Premiera 11.06

SKATER GIRL ⬥ Premiera 11.06

FATHERHOOD ⬥ Premiera 18.06

JAGAME THANDHIRAM ⬥ Premiera 18.06

GOOD ON PAPER ⬥ Premiera 23.06 (Nowość)

AMERICA: THE MOTION PICTURE ⬥ Premiera 30.06

DOM KWIATÓW – FILM (LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA)

LIPIEC

NIE UCIEKNIESZ OD MIŁOŚCI ⬥ Premiera 29.07

THE LAST MERCENARY (LE DERNIER MERCENAIRE) ⬥ Premiera 30.07

KRWAWE NIEBO

ŁOWCY TROLLI: PRZEBUDZENIE TYTANÓW

SIERPIEŃ