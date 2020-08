Lucid Motors już wcześniej wspominało o współczynniku oporu aerodynamicznego, który ma wynosić rekordowe 0,21. To najmniejsza wartość wśród masowo produkowanych samochodów. Teraz okazuje się, że rekordowy będzie również zasięg, który przez niezależną organizację FEV został oszacowany na 517 mil, czyli niespełna 832 km. Test był przeprowadzony zgodnie z procedurą EPA, która jest bardziej wymagająca niż europejska norma WLTP, więc jest to naprawdę imponujący wynik. Tesla Model S Long Range+ osiąga w tym teście 402 mile zasięgu.

Raising the bar with 517 miles on a single charge. It’s the new EV benchmark for estimated EPA range—and the #LucidAir set it.

Learn more and RSVP here for your personalized Lucid Dream Ahead launch experience on September 9. https://t.co/X7R5XJEVfG pic.twitter.com/N1WnYzmiu9

— Lucid Motors (@LucidMotors) August 11, 2020