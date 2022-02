Lost Ark zaledwie drugiego dnia od premiery na Zachodzie przebiło magiczną liczbę miliona graczy na Steamie. Produkcja bije rekordy i przerasta wszelkie oczekiwania - Amazon ma powody do radości.

Według SteamDB w ciągu ostatniej doby największa ilość graczy w jednej chwili wynosiła aż 1 325 305. Popularność Lost Ark sprawiła, że poza ponad milionem graczy, tysiące ludzi czeka w kolejce do uruchomienia produkcji - podobnie, jak swego czasu działo się w przypadku Final Fantasy XIV, o czym pisał Piotr Kurek.

Żadna inna gra nie osiągnęła w ostatnim czasie pułapu miliona graczy. Obecnie w TOP 3 obok najnowszej produkcji Amazonu znajdują się takie potęgi jak Counter Strike: Global Offensive z wynikiem 989 793 graczy oraz Dota 2 z największą liczbą graczy wynoszącą 722 671. Doborowe towarzystwo, trzeba przyznać.

Co ciekawe, według danych ze SteamDB, Lost Ark jest drugą najpopularniejszą grą w historii platformy Valve. Nowa produkcja Amazonu przebiła wyniki CS:GO (1 308 963 graczy) i Doty 2 (1 295 114 graczy). Na szczycie zostaje PUBG, który w swoim peaku zebrał aż 3 257 248, więc raczej szybko nie zostanie zdetronizowany.

Przypomnijmy, że niedawno premierę miała inna gra od Amazonu, która również została bardzo dobrze przyjęta. Mowa oczywiście o New World, które zebrało na Steamie 913 634 graczy - i chociaż wynik ten w zestawieniu z liczbami podanymi wcześniej nie robi zbytniego wrażenia, to w ogólnym rozrachunku jest niesamowity.

Lost Ark zostało pierwotnie wydane w 2019 roku w Korei Południowej i ma miliony aktywnych graczy w Korei Południowej, Rosji i Japonii. Gra bije wszelkie rekordy w Azji - i wygląda na to, że nie ma zamiaru na tym kończyć. Lost Ark jest dostępne za darmo, więc jeśli serwery Wam pozwolą się zalogować do gry, to koniecznie sprawdźcie!