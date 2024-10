mObywatel przestanie działać. Wiemy kiedy

Kilka dni temu Ministerstwo Cyfryzacji pochwaliło się nagrodą, jaką mObywatel dostał na gali "Future of Payments" zorganizowanej przez Fundację Polska Bezgotówkowa. W ramach kategorii "Wydarzenie Przełomowe dla Rynku" aplikacja zyskała uznanie przede wszystkim za innowacyjne rozwiązania dostępne w aplikacji, w tym nowy, bezgotówkowy system ePłatności. Przy okazji odebrania nagrody, resort podał, że mObywatela zainstalowano już ponad 20 mln razy, choć wciąż nie wiadomo czy chodzi o indywidualne instalacje, czy zsumowany wynik. Wiadomo natomiast, że z cyfrowego dowodu tożsamości – mDowodu – korzysta już 8 mln Polaków, co jest fantastycznym wynikiem, biorąc pod uwagę fakt, że dokument ten pojawił się w zeszłoroczne wakacje. W mObywatelu dostępny jest szereg usług i dokumentów ułatwiających kontakt z urzędami, czy legitymowanie się i przedstawianie swoich uprawnień.

Reklama

Nie da się ukryć, że to narzędzie, z którego wielu korzysta niemal codziennie. Jednak warto mieć na uwadze, że mamy do czynienia z gigantycznym przedsięwzięciem wymagającym odpowiedniej infrastruktury i niezawodnych systemów. Dlatego czasem potrzebne są prace techniczne wynikające np. z wprowadzenia zmian związanych z poprawą bezpieczeństwa, czy udostępnieniem nowych funkcji. Do przerw technicznych w bankach już jesteśmy przyzwyczajeni. Teraz musimy się przyzwyczaić do faktu, że i mObywatel może mierzyć się od czasu do czasu z przerwami technicznymi. Tak też będzie w najbliższy poniedziałek.

mObywatel z przerwą techniczną. Spokojnie, nie potrwa długo

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało za pośrednictwem mediów społecznościowych, że od godz. 22:00, 28 października (poniedziałek) do godz. 1:00, 29 października (wtorek) mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do aplikacji. Wynika to z zaplanowanych prac technicznych. Jakich? Tego Ministerstwo nie zdradza. Najważniejsze jest jednak to, że przerwa zaplanowana jest na stosunkowo późne godziny, gdzie raczej z mObywatela nikt nie będzie korzystał.