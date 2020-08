Niestety — tego samego nie można powiedzieć o wszystkich dookoła. Podczas korzystania z MSI GK50 Elite miałem przyjemność gościć kilka osób — i wszystkie, jednoznacznie, powiedziały, że to nie są dźwięki które ktokolwiek dookoła może znosić. Przynajmniej do pracy: bo pewnie w przypadku wykorzystywania jej wyłącznie do gier wideo, gdzie klawisze wciskane są rzadziej i nie tak szybko, sprawy mają się inaczej. Jako że gram przede wszystkim na konsolach, tutaj uruchomiłem parę tytułów wyłącznie podglądowo* i wykorzystywałem ją głównie do pracy, czyli wklepywania na niej kilkudziesięciu tysięcy znaków. A jako że na klawiaturach QWERTY piszę raczej szybciej niż wolniej — stukot był nie do zniesienia. Podobno. Z perspektywy użytkownika jednak: mi nie przeszkadzał ani trochę.

* wśród testowanych przeze mnie gier postawiłem przede wszystkim na te, które wymagają od nas wiele precyzji. Postawiłem więc na szereg klasycznych bijatyk 2D, przy których taka klawiatura wypada lepiej niż arcade stick: Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, The King of Fighters 2000, Samurai Shodown II, FATAL FURY 2: THE NEWCOMERS. Ponadto na dłuższą chwilę (znów) przepadłem w Cuphead, Mega Man X, Celtreos, Katana Zero i wspaniałym Dead Cells. Jeżeli znacie te gry, to prawdopodobnie wiecie, że żadna z nich nie wybacza błędów i uchybień graczy.

MSI GK50 Elite — jakość wykonania, podłączenie i trwałość

Producent obiecuje nawet do osiemdziesięciu milionów kliknięć każdego klawisza. Można by rzec, że klawiatura MSI GK50 Elite jest właściwie niezniszczalna — a kiedy dodamy do tego kwestię banalnie prostego wyjmowania i wymiany klawiszy (w zestawie jest nawet specjalne akcesorium ułatwiające całą operacji, oraz dwa zamienne klawisze funkcyjne, które mają zapewnić jeszcze większy komfort podczas rozgrywki), mamy klawiaturę na lata. A może nawet i na zawsze, tym bardziej że jest też pyło- oraz wodoszczelna (posiada certyfikat IP56). Sama konstrukcja wypada naprawdę solidnie — swoje waży, a gumki w dolnej części akcesorium dbają o to, by stabilnie stała na biurku i nie krążyła dookoła szukając swojego miejsca.