Dla tej myszy byłem w stanie schować touchpad do szuflady. Recenzja MX Master 3 for Mac

Czy warto kupić Logitech MX Master 3 for Mac?

Jeżeli nawet ja, osoba która od lat unika korzystania z myszek, potrafiła na kilka tygodni zrezygnować z gładzika i przetrawić ten czas bez irytacji, to coś jest na rzeczy. Bo choć do obsługi systemu wciąż wybieram touchpad od Apple (lata przyzwyczajeń robią swoje, pracuje mi się na nim po prostu lepiej — o tym o ile to wygodniejsze w drodze nawet nie wspomnę) bo daje mi on znacznie więcej możliwości — zwłaszcza z dodatkowymi sztuczkami zapewnionymi przez Better Touch Tool, to są programy w których nie ma on z myszką szans. Przykład pierwszy z brzegu: wspomniany wyżej Photoshop. Tym bardziej z zestawem udoskonaleń, skrótów i gestów, które możemy przypisać Logitech MX Master 3. Myszka będzie oficjalnie dostępna w Polskiej dystrybucji pod koniec sierpnia — a jej przewidywana cena to 479 zł.

Plusy:

fenomenalna ergonomia

dużo opcji dostosowania

długi czas pracy na jednym ładowaniu

4000 DPI

wsparcie dla różnych urządzeń, których jednocześnie możemy podłączyć 3

Minusy:

Logi Options w wersji macOS dostępne wyłącznie po angielsku.

* Poprosiłem Tomasza by sprawdził czy to opcja dostępna wyłącznie w wariancie Logitech MX Master 3 for Mac — ale nic z tych rzeczy. Zeszłoroczny model który recenzował, bez dopisku że to wariant dostosowany do sprzętów Apple, sprawdza się w temacie równie dobrze.