Najlepsze dwa w jednym. Test Logi POP Icon Combo

Jak się tak zastanowić, to dość dziwne, że na rynku jest tak mało zestawów mysz + klawiatura. Przecież oba te akcesoria są niezbędne do wygodnego korzystania z komputera osobistego. Zwykle musimy kupić je osobno, jednak nie w przypadku Logi POP Icon Combo. Tutaj producent postanowił połączyć POP Mouse i POP Icon Keys w jednym pudełku.

Na co dzień korzystam z klawiatury Razer Huntsman V2 oraz myszy Logitech G502 X Plus. Nie da się zaprzeczyć, że oba te urządzenia, a w szczególności klawiatura z podpórką na nadgarstki, są całkiem sporych rozmiarów. Dlatego też przesiadka na kompaktowe urządzenia była dla mnie szokiem, jednak szybko dostrzegłem zalety takiego rozwiązania.

Elegancka prostota w niewielkim wydaniu

Logitech POP Icon Combo to bezprzewodowy zestaw, który wyróżnia się elegancją i oryginalnym designem. Składa się z klawiatury POP Icon Keys oraz myszy POP Mouse, które idealnie współgrają pod względem estetycznym. Już na pierwszy rzut oka zestaw ten przyciąga uwagę swoimi wyrazistymi kolorami i nowoczesnym wyglądem. W moje ręce akurat trafił zestaw z białą myszką i pomarańczowo-białą klawiaturą. Muszę przyznać, że takie połączenie kolorów jest nie tylko miłe dla oka, ale jawi się również jako swego rodzaju odświeżenie. Szczególnie dla kogoś takiego, jak ja, kto cały życie stawiał na prostą czerń.

Klawiatura POP Icon Keys ma kompaktową konstrukcję, mierzącą 324,51 mm długości, 22 mm wysokości oraz 136,96 mm szerokości. Waży 530 g, co czyni ją stabilną na biurku, a jednocześnie na tyle lekką, by z łatwością przenosić ją między miejscami pracy, czy nawet zapakować w podróż. Klawiatura ma transparentne wykończenie, które dodaje elegancji, a zaokrąglone, wyprofilowane klawisze sprawiają, że jest przyjemna w dotyku. Jednak już tutaj pojawia się mój pierwszy zgrzyt. Co prawda, wydaje się, że klawiatura jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, lecz już po kilkutygodniowym użytkowaniu pod przezroczystą warstwą plastiku pojawiły się dwa pęknięcia w różnych miejscach, co wzbudza moje obawy o jej ogólną trwałość. Pęknięcia nie wyglądają, jakby miały się pogłębiać i reszta struktury nie została naruszona, ale jest to fakt, o którym warto wspomnieć.

Z kolei mysz POP Mouse, charakteryzuje się zaokrąglonym, ergonomicznym kształtem, który zapewnia wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania. Mysz ma długość 104,8 mm, szerokość 59,4 mm i wysokość 34,7 mm, a jej waga wynosi zaledwie 58,2 g. Jest kompaktowa i lekko, jednak jej dość płaski kształt nie do końca mnie przekonuje. Urządzeniem należy operować samymi palcami zamiast dłonią, co też wymagało ode mnie sporo przyzwyczajenia i nadal nie jestem pewny, czy jest to lepsze rozwiązanie niż myszka, na której można oprzeć całą dłoń.

Klikam, jakbym pływał

Po kilku latach z klawiaturą mechaniczną przesiadka na mechanizm nisko osadzonych klawiszy była dla mnie prawdziwym wyzwaniem. Początkowo ze względu na rozmiar urządzenia i ułożenie klawiszy popełniałem sporo błędów. Szybko jednak zauważyłem zalety POP Icon Keys. Przede wszystkim wcześniej towarzyszyły mi głośne, agresywne dźwięki stukania w klawiaturę, które pewnie mogliby usłyszeć nawet sąsiedzi. Teraz uderzaniu w klawisze towarzyszy czysta i płynna melodia. Ponadto klawisze w przyjemny sposób odbijają, przez co chce się pisać coraz więcej.

Klawiatura współpracuje z wieloma systemami operacyjnymi, takimi jak Windows 10 i 11, macOS 12, Linux, ChromeOS, iPadOS oraz Android 12 i nowsze wersje. Użytkownicy mogą swobodnie przełączać się między maksymalnie trzema urządzeniami dzięki funkcji Easy-Switch, co umożliwia bezproblemowe zarządzanie różnymi zadaniami.

Osoby ceniące sobie ciszę docenią również myszkę POP Mouse. Urządzenie zostało wyposażone w technologię Silent Touch, która zmniejsza hałas kliknięć o 90% i muszę przyznać, że rzeczywiście jest niezwykle cicha. Mysz posiada również inteligentne kółko przewijania (SmartWheel), które automatycznie przełącza się między trybem precyzyjnym a szybkim, co przyspiesza pracę z dokumentami i stronami internetowymi. Podobnie jak klawiatura, mysz może współpracować z wieloma systemami operacyjnymi za pośrednictwem technologii Bluetooth Low Energy.

Pod względem zasilania, zestaw POP Icon Combo może pochwalić się długą żywotnością baterii. Producent obiecuje, że klawiatura będzie działać do 36 miesięcy na jednym zestawie baterii, a mysz do 24 miesięcy. Jako że z urządzeń korzystam dopiero od kilku tygodni, to z oczywistych powodów nie byłem w stanie zweryfikować tych informacji. Jednak biorąc pod uwagę, że aplikacja nadal wskazuje 100% naładowania obu urządzeń, jestem w stanie uwierzyć producentowi na słowo. Klawiatura działa na dwóch bateriach AAA, z kolei myszka na jednej AA.

Szybsza i prostsza praca z AI

Zdaję sobie sprawę z tego, że wielu użytkownikom Internetu, temat AI już dawno się przejadł, a na producentów wszędzie próbujących wcisnąć AI patrzą z politowaniem. Jednak w przypadku POP Icon Combo to rzeczywiście ma sens. Urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu efektywności pracy, a jednocześnie umożliwieniu pełnej personalizacji funkcji według indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie uświadczymy tutaj klawiatury numerycznej, za to mamy cztery wyróżniające się wizualnie przyciski, które można dowolnie skonfigurować. Klawisze akcji umożliwiają szybkie przełączanie między trybami pracy, przerwy czy mediów społecznościowych. Użytkownicy mogą z łatwością otwierać takie aplikacje jak ChatGPT, dzięki personalizowanym skrótom, które można ustawić za pomocą bezpłatnej aplikacji Logi Options+.

Podobnie wygląda to w przypadku myszki. Tutaj również sami możemy zdecydować, co się stanie, gdy wciśniemy środkowy, a także jeden dodatkowy przycisk. Co więcej, jedna z możliwych funkcji to otwarcie okienka, do którego możemy wkleić tekst, a sztuczna inteligencja go przeredaguje, podsumuje, napisze odpowiedź z naszej perspektywy lub przygotuje wiadomość e-mail. Nie trzeba zatem otwierać za każdym razem ChatGPT w przeglądarce, gdy chcemy coś takiego zrobić. Co jest ważne, możemy ustalić kryteria, czyli np. chcemy, by przeredagowany tekst miał minimum 300 słów lub podsumowanie było tak zwięzłe, jak to tylko możliwe.

Mnogość możliwości konfiguracji urządzeń naprawdę robi wrażenie. Szczególnie że możemy to zrobić osobno dla każdej z aplikacji. Jeżeli chcemy, by środkowy przycisk myszy na Slacku robił coś innego, niż w przeglądarce to nie ma z tym najmniejszego problemu.

Ważną funkcją jest także płynna możliwość przełączania między różnymi urządzeniami. Służy do tego przycisk Easy-Switch pod myszką, a w przypadku klawiatury F1, F2 i F3. Przypisać do zestawu można do trzech urządzeń, więc z komputera osobistego możemy z łatwością przełączyć się na laptopa służbowego, a później na tableta. Jako że urządzenie współpracuje z wieloma systemami, to nie musimy się martwić o to, że funkcja nie będzie działać z MacBookiem, czy iPadem, gdy naszym bazowym systemem na PC jest Windows.

Logi Options +, czyli jak robić aplikacje

Do poprawnego działania POP Icon Combo potrzebna jest aplikacja Logi Options +. Program sam odnajduje połączone urządzenia i dodaje je do listy w postaci graficznej. Z poziomu aplikacji mamy dostęp do wielu wcześniej wspomnianych możliwości personalizacji przycisków. Aplikacja jest prosta i przejrzysta. Od razu mamy dostęp do stanu naładowania, co jest przydatne, gdyż ani na myszce, ani na klawiaturze nie mamy takiego wskaźnika.

W przypadku myszki możemy również ustawić szybkość wskaźnika, a także zaprogramować funkcję Flow, pozwalającą sterować wieloma komputerami, poprzez przesunięcie kursora na krawędź ekranu. W ten sposób można skopiować tekst lub plik z jednego komputera na drugi.

Podsumowanie

Logitech POP Icon już teraz dostępne jest w polskich sklepach. Za cały zestaw przyjdzie nam zapłacić 369 złotych, co w tej cenie jest dla mnie "no brainerem". Warto zaznaczyć, że oba urządzenia możemy kupić osobno. W tym wypadku za klawiaturę zapłacimy 259 złotych, a za mysz 129 PLN. Muszę przyznać, że chociaż z początku nie byłem przekonany do tego zestawu, to bardzo szybko się do niego przyzwyczaiłem, szczególnie do klawiatury i możliwe, że nie będę już wracał do swojego dotychczasowego mechanika. Urządzenia charakteryzują się odświeżającym designem, wielopoziomową możliwością personalizacji, cichą pracą, długą żywotnością baterii oraz płynnym przełączeniem między innymi urządzeniami.

Do ideału jednak trochę brakuje. Przede wszystkim moje wątpliwości budzi trwałość konstrukcji. Możliwe, że za pół roku powstanie felieton spod mojego pióra o tym, jak łatwo klawiatura się rozpadła. Ponadto nie do końca przekonuje mnie symetryczny i dość płaski profil myszki. Nadal preferuję urządzenia, na których mogę oprzeć całą dłoń. Urządzenia mają możliwość połączenia się zarówno przez Bluetooth jak i pasmo 2,4 GHz, ale... dongle do tego drugiego nie jest dodany do zestawu, co moim zdaniem jest bardzo złym ruchem.