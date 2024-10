Motorola Edge 50 Neo to smartfon, który zdecydowanie zwraca na siebie uwagę swoim eleganckim wyglądem i solidnym wykonaniem. Obudowa telefonu jest wykonana z wysokiej jakości materiałów, co nadaje mu premium wygląd i niezwykle przyjemne uczucie w dłoni. Wykończenie jest staranne, a telefon dostępny jest w kilku atrakcyjnych kolorach, co dodatkowo podkreśla jego nowoczesny design. Do mnie trafiła czerwona wersja, która jest niezwykle żywa i od razu przyciąga wzrok. Tylny panel pokryto sztuczną skórą, która daje pewniejszy i wygodniejszy chwyt, a kolorystyka etui dołączanego do zestawu tylko podbija wrażenia wizualne.

Motorola Edge 50 Neo - specyfikacja

Wyświetlacz : 6.55-calowy LTPO AMOLED, rozdzielczość 1220 x 2670 pikseli

: 6.55-calowy LTPO AMOLED, rozdzielczość 1220 x 2670 pikseli Procesor : MediaTek Dimensity 7300

: MediaTek Dimensity 7300 Pamięć RAM : 12 GB

: 12 GB Pamięć wewnętrzna : 512 GB

: 512 GB Bateria : 4310 mAh

: 4310 mAh System operacyjny : Android 14

: Android 14 Aparaty : Tylny: 50 MP (główny), 13 MP (ultraszerokokątny), 2 MP (makro) Przedni: 32 MP

: Obudowa: IP68, standard wytrzymałości MIL-STD-810H

IP68, standard wytrzymałości MIL-STD-810H Ładowanie : Przewodowe: 68W Bezprzewodowe: 15W

: Inne: Corning Gorilla Glass 3, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła otoczenia, akcelerometr, żyroskop, czujnik SAR, magnetometr (e-kompas)

Motorola Edge 50 Neo - recenzja

Ekran oferuje żywe kolory i dobrą jasność, co sprawia, że korzystanie z telefonu jest przyjemne zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Wyświetlacz to tak naprawdę jeden z atutów tego smartfona elementów - to 6,4-calowy panel pOLED LTPO Super HD, który oferuje rozdzielczość 2670 x 1220 pikseli, co przekłada się na ostry i wyraźny obraz. Dzięki technologii LTPO, ekran dynamicznie dostosowuje częstotliwość odświeżania, co nie tylko poprawia płynność wyświetlania, ale także optymalizuje zużycie energii. W teorii, jasność ekranu sięga aż 3000 nitów, co sprawia, że jest on czytelny nawet w pełnym słońcu - nawet jeśli taka wartość nie jest osiągana, to w każdych warunkach smartfon nie sprawiał mi problemów. Dodatkowo, wsparcie dla HDR10+ zapewnia głębsze czernie i bardziej żywe kolory, co czyni oglądanie filmów i granie w gry, jeśli jesteście na to zdecydowani, prawdziwą przyjemnością. Wrażenia z użytkowania ekranu są bardzo pozytywne – kolory są nasycone, kontrast wysoki, a kąty widzenia szerokie.

Ekran pokryty jest szkłem Corning Gorilla Glass 3, co zwiększa jego odporność na zarysowania i uszkodzenia. Telefon posiada certyfikat IP68, co oznacza, że jest odporny na kurz i wodę, podobnie jak wiele flagowych modeli. Dzięki temu można być spokojnym o jego trwałość w codziennych sytuacjach, takich jak przypadkowe zachlapania czy kurz. Dodatkowo, telefon spełnia wojskowe standardy wytrzymałości MIL-STD-810H, co potwierdza jego odporność na ekstremalne warunki, takie jak wibracje, upadki czy skrajne temperatury. Pomimo tych wszystkich zabezpieczeń, Motorola Edge 50 Neo jest stosunkowo lekki, ważąc zaledwie 171 gramów, co czyni go jednym z lżejszych smartfonów w swojej klasie. W połączeniu ze skromnymi wymiarami, to naprawdę kompaktowe i wygodne w codziennym użytkowaniu urządzenie.

Nieduży, dość wydajny smartfon

Motorola Edge 50 Neo, wyposażony w układ MediaTek Dimensity 7300 i 12 GB pamięci RAM, oferuje solidną wydajność w codziennym użytkowaniu pracując pod kontrolą Androida 14.0. W testach syntetycznych wykazuje się dobrą wydajnością zarówno w zadaniach jednowątkowych, jak i wielowątkowych, choć nie dorównuje droższym modelom z układami Tensor G4. W popularnych grach, takich jak Call of Duty: Mobile, urządzenie osiąga do 60 klatek na sekundę, choć zdarzają się spadki do 43 fps, co może powodować pewne opóźnienia i zacięcia. Telefon nagrzewa się podczas intensywnego użytkowania, ale ogólnie zapewnia płynne działanie w większości codziennych zadań.

Motorola Edge 50 Neo - aparaty

Motorola Edge 50 Neo wyposażona jest w zaawansowany system trzech aparatów, który składa się z głównego aparatu 50 MP z przysłoną f/1.8 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS), aparatu szerokokątnego 13 MP z przysłoną f/2.2 oraz teleobiektywu 10 MP z przysłoną f/2.0, oferującego 3-krotny zoom optyczny. Główny aparat o rozdzielczości 50 MP zapewnia ostre i szczegółowe zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych. Aparat radzi sobie dobrze zarówno w jasnym świetle dziennym, jak i w słabszym oświetleniu, dzięki technologii łączenia pikseli, która poprawia jakość zdjęć nocnych. Dodatkowy aparat szerokokątny pozwala na uchwycenie większej ilości szczegółów w jednym kadrze, co jest przydatne przy fotografowaniu krajobrazów czy dużych grup ludzi. Aparat makro, choć mniej używany, również spełnia swoje zadanie, umożliwiając robienie zdjęć z bardzo bliskiej odległości i te zdjęcia naprawdę mogą później zawisnąć w ramce w domu. Teleobiektyw z kolei pozwala na zbliżenie obiektów bez utraty jakości, co jest przydatne przy fotografowaniu z większej odległości.

1 / 3

Motorola Edge 50 Neo oferuje także szereg dodatkowych funkcji - jedną z nich jest szybkie ładowanie, które pozwala na naładowanie baterii do pełna w krótkim czasie (68W). Telefon wyposażony jest również w czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem i nie jest to może najszybszy i najdokładniejszy czytnik na rynku, ale byłem zaskoczony jak dobrze radzi sobie w przeróżnych warunkach. Do wad urządzenia zaliczyłbym brak gniazda słuchawkowego, co może być problematyczne dla osób preferujących tradycyjne słuchawki przewodowe. W kontekście audio dodam, że głośniki wbudowane w smartfon nie należą do najmocniejszych: to także wynika z konstrukcji Motoroli Edge 50 Neo. Przy wyższych wartościach głośności pojawiają się problemy, szczególnie z wysokimi tonami.

Największy problem?

Kolejnym minusem jest brak możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD, co ogranicza ilość dostępnego miejsca na dane. Bateria o pojemności 4310 mAh, choć wystarczająca na cały dzień umiarkowanego użytkowania, może okazać się niewystarczająca przy intensywnym korzystaniu z telefonu. To oczywiście także efekt odchudzenia telefonu, co moim zdaniem można było rozegrać trochę lepiej: zwiększyć grubość, a w środku zmieścić większy akumulator.

Telefon obsługuje Wi-Fi 6e, co zapewnia szybsze i bardziej stabilne połączenie internetowe, szczególnie w zatłoczonych sieciach. Dzięki temu przeglądanie internetu, strumieniowanie wideo lub audio czy granie online jest płynne i bez zakłóceń. Bluetooth 5.3 umożliwia szybkie i niezawodne połączenie z różnymi urządzeniami, takimi jak słuchawki, głośniki czy smartwatche W kontekście łączności warto dodać, że Motorola Edge 50 Neo wspiera również technologię eSIM, co pozwala na korzystanie z usług operatora bez konieczności używania fizycznej karty SIM. W środku znajduje się, oczywiście, slot nanoSIM, ale dzięki obecności eSIMa, możemy używać dwóch kart jednocześnie: jednej fizycznej, a drugiej wirtualnej.

Motorola Edge 50 Neo - czy warto?

Bardzo polubiłem Motorolę Edge 50 Neo, głównie za kompaktowe wymiary, świetne wykończenie, ciekawą obudowę (materiał, kolor) i niezły aparat. Cieszy mnie obecność obiektywu 3x (mimo, że nie dorównuje on aparatom z takim zoomem optycznym z flagowców), ale generalnie nie obawiałbym się robić tym smartfonem zdjęć na wyjeździe, wakacjach czy imprezach okolicznościowych. Największą bolączką pozostaje czas pracy na baterii, na który należy się zgodzić wybierając mniejszy smartfon, a przecież trzeba też dokupić ładowarkę, bo nie ma jej w zestawie.