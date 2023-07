Więcej taniego prądu! Zmieścisz się w limicie nawet z indukcją

Do tej pory limity te wynosiły dla gospodarstw domowych 2000 kWh rocznie, dla gospodarstw z osobami z niepełnosprawnościami 2600 kWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników limit wynosił 3000 kWh.

O tych limitach i jak się w nich zmieścić dokładnie opisał już Wam Tomasz Szwast - Limit zużycia energii w 2023 roku - jak się w nim zmieścić? On akurat nie mieścił się w tym limicie o 400 kWh, więc to dobra wiadomość dla niego i tych z Was, którym ciężko było taki limit osiągnąć.

Dla przypomnienia - po przekroczeniu tych limitów obowiązywała maksymalna cena 693 zł za 1000 kWh dla gospodarstw domowych i 785 zł za 1000 kWh dla samorządów czy małych firm.

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa:

System elektroenergetyczny w Polsce działa stabilnie, a sytuacja budżetowa na to pozwala, dlatego zdecydowaliśmy się na zwiększenie rocznych limitów zużycia prądu po zamrożonych cenach.



O teraz roczne limity zostały podniesione do 3000 kWh dla gospodarstw domowych, do 3600 kWh w przypadku gdy dane gospodarstwo zamieszkuje osoba niepełnosprawna oraz do 4000 kWh dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny.



Dobra wiadomość jest też dla samorządów i małych firm - od 1 października 2023 roku, po przekroczeniu limitów, będą płacić tę samą stawkę co gospodarstwa domowe - 693 zł za 1000 kWh.

Bez zmian zostaje dodatkowy bonus dla osób oszczędzających energię - ponownie odsyłam tu do wpisu Tomasza, jeśli od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. uda się Wam zmniejszyć zużycie o co najmniej 10%, dostaniecie upust 10% od całego rachunku za energię elektryczną, co zostanie rozliczone w 2024 roku.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Stock Image from Depositphotos.