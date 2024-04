Nie tylko Lidlomix. Najlepsze oferty na kuchenne gadżety w Lidlu

Lidl w kuchni to głównie Lidlomix — ale nie tylko!

W zeszłym miesiącu Piotr Kurek informował o kuszącej promocji na SILVERCREST Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W — czyli doskonale znany wszystkim Monsieur Cuisine Smart w nieco zmienionej nazwie. To wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi oferujący szereg rozbudowanych funkcji pozwalających zaoszczędzić czas i pieniądze w kuchni. Lidlomix wraz z wieloma akcesoriami był wtedy dostępny w promocyjnej cenie 1799 zł (i to nie tylko stacjonarnie, ale również online!). Ta oferta nie jest już aktualna, jednak Lidl przygotował inne promocje związane z gadżetami do kuchni.

Promocje na gadżety do kuchni w sklepach Lidl. Co ciekawego w kuszących cenach?

Od dzisiaj, czyli 2 kwietnia, w sklepach Lidl Polska będzie dostępny blender do smoothie marki SilverCrest w cenie o 20 zł niższej — czyli za 69,90 zł za zestaw, w którym dodatkowo znajdują się dwa kubki „to go” o pojemności 600 ml i 300 ml. W ofercie sieci znajdzie się także blender ręczny 3 w 1 SilverCrest w promocyjnej cenie 69,90 zł/zestaw. Lidl Polska przygotował również rozdrabniacz uniwersalny z funkcją turbo w cenie 39,99 zł za zestaw.

To jednak nie wszystko. W ofercie znajdzie się także frytkownica beztłuszczowa Air Fryer SilverCrest 1400W, którą z aplikacją Lidl Plus można kupić 70 zł taniej, w cenie 179 zł za zestaw. To naprawdę niezła oferta jak na air fryera, który potrafi kosztować znacznie więcej — a i w ostatnim czasie był to niezwykle popularny sprzęt. Jak wiosna, to również początek sezonu grillowego. Sieć sklepów Lidl Polska z tej okazji proponuje grill kontaktowy od marki SilverCrest w promocyjnej cenie 179 zł za zestaw, który może być niezłą alternatywą dla klasycznego grilla.

