Lidlomix w super cenie już dostępny. Nie trzeba stać w kolejce

SILVERCREST Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W to doskonale znany wszystkim Monsieur Cuisine Smart w nieco zmienionej nazwie. To wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi oferujący szereg rozbudowanych funkcji pozwalających zaoszczędzić czas i pieniądze w kuchni. Wyposażony w większy 8-calowy wyświetlacz z szybkim czasem reakcji znacznie ułatwia obsługę. Posiada rozbudowane programy automatyczne, możliwość gotowania z instrukcją video oraz sterowanie głosowe za pomocą Google Assistant. To przede wszystkim wszechstronny sprzęt do gotowania oferujący naprawę sporo. W jednym urządzeniu znajdziecie m.in. możliwość ważenia, gotowania jajek, gotowania wody, zagniatania ciasta, korzystania z funkcji Sous-vide, rozdrabniania jedzenia, ręcznego gotowania, wolnego gotowania, gotowania na parze, gotowania ryżu, fermentowania, smażenia, przygotowywania smoothie, a nawet wstępnego czyszczenia.

Urządzenie pomaga w przygotowaniu setek przepisów - także przy użyciu szerokiej gamy akcesoriów znajdujących się w pudełku:

Miska do mieszania

Wkład do gotowania

Nasadka do ubijania

Nasadka do gotowania na parze z pokrywą i wkładem

Wkład z ostrzami

Szpatułka

Pokrywka z otworem do napełniania i miarką

Akcesoria nadają się do mycia w zmywarce i są wolne od BPA. Dzięki dołączonej aplikacji można wybrać dla siebie odpowiednie danie z licznych przepisów "Lidlomixa" lub skorzystać z przepisów na specjalnej stronie Kuchni Lidla. "Lidlomix" to także dostęp do społeczności Monsieur Cuisine Smart, gdzie każdy użytkownik może nawiązać kontakt z innymi pasjonatami gotowania, dzieląc się osobistymi doświadczeniami kulinarnymi w każdym miejscu i czasie.

SILVERCREST Termorobot MC Smart za 1799 zł. Promocja nie tylko stacjonarnie

Nie chcecie stać w kolejce po Lidlomixa? W ramach najnowszej promocji nie musicie tego robić. Urządzenie jest dostępne w niższej cenie także w sklepie internetowym Lidl. Co trzeba zrobić? Wystarczy odwiedzić stronę internetową i złożyć zamówienie. Według informacji sklepu, SILVERCREST Termorobot MC Smart jest dostępny od zaraz, z dostawą nawet za 3 dni. Warto jednak się pospieszyć. Promocja trwa do 16 marca. Lubicie tradycyjne zakupy? Urządzenie kupicie też stacjonarnie – tu jednak potrzebny będzie kupon z aplikacji, który obniży cenę w kasie do 1799 zł.