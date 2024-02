Wiosenne porządki z Lidlem. Wielkie promocje na sprzęt do ogrodu

Promocje w Lidlu na gadżety do ogrodu

Już dziś, 22 lutego, Lidl Polska rozszerza swoją promocyjną ofertę o artykuły do ogrodu firmy Parkside, które będzie można kupić w kuszących cenach. Z tego względu od dziś w sklepach stacjonarnych sieci Lidl Polska oraz online, dostępne będą akumulatorowe nożyce do trawy i krzewów 2 w 1 z wymiennym ostrzem w cenie 79 zł za zestaw. Jeśli jednak mamy w swoim ogrodzie nieco większe okazy, to przydać się mogą elektryczne nożyce do żywopłotu 900 W z długim trzonkiem ułatwiającym przycinanie roślin płożących i żywopłotów do wysokości około 3,5 m, które w sklepach stacjonarnych są dostępne za 399 zł za zestaw.

Źródło: Lidl Polska

Do tego zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie online, do kupienia będą pilarka łańcuchowa spalinowa w cenie 499 zł za zestaw oraz elektryczna piła łańcuchowa 1600 W za 249 zł za zestaw. Prace porządkowe na podwórku ułatwić mogą również takie narzędzia ogrodowe jak hak do wyciągania pni, maczeta, hak lub siekiera, czyli — jak informuje sieć sklepów — nowości w asortymencie Parkside. Ich cena to za to 59,90 zł za sztukę.

Źródło: Lidl Polska

Pozostałe promocje związane z ogrodem w Lidlu

Do tego Lidl informuje, że za 29,99 zł będzie można kupić specjalne narzędzie do usuwania chwastów, czyli zestaw szczotek do czyszczenia fug lub wycinacz. Z kolei pompa zanurzeniowa 400 W sprawdzi się w razie potrzeby usunięcia nieznacznie zabrudzonej wody po zimie z oczka wodnego, ale także nada się ona do zbiornika na deszczówkę, pozwalając na ekonomiczne i ekologiczne podlewanie ogrodu. Ta również kosztuje 30 zł bez grosza.

Źródło: Lidl Polska

Z rzeczy mniej związanych z technologią, ale zdecydowanie związanych z ogrodem, mamy nożyce ogrodowe oraz sekator — będzie można je kupić w cenie 19,99 zł za sztukę. Bardziej wymagające żywopłoty, zarośla czy krzewy możemy potraktować większymi nożycami ogrodowymi, świeże gałęzie drzew teleskopowym sekatorem z bypassem, a suche drewno — teleskopowym sekatorem z kowadełkiem. Te z kolei będą dostępne w cenie 59 zł za sztukę. W ramach oferty Parkside do pielęgnacji drzew pojawią się także teleskopowe nożyce z piłą do grubszych odnóg za 99 zł. Która promocja jest dla Was najciekawsza? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Lidl Polska

Grafika wyróżniająca: Depositphotos