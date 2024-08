Lidl jest jedną z największych sieci supermarketów w Polsce. Ich batalia z Biedronką stała się już legendarna. O tym, że taniej w Biedronce lub taniej w Lidlu dowiadujemy się już nie tylko z przysklepowych billboardów, ale także z radia, czy nawet przez wiadomości SMS, które Biedronka co jakiś czas wysyła swoim klientom.

Niezależnie od tego, w którym sklepie są tańsze produkty, warto zainteresować się ich asortymentem tymczasowym. Można tam znaleźć ciekawe produkty w niższych cenach. Ostatnio Biedronka wystartowała z promocją na sprzęt audio. Imprezowe głośniki Bluetooth i mikrofony do karaoke zagościły na ich półkach sklepowych. Lidl wcale nie pozostaje dłuższy i kontynuuje akcję "Zrób to Sam", której twarzą jest Arnold Schwarzenegger.

Lidl wyprzedaje narzędzia. Ucieszą się majsterkowicze

Już od soboty 10 sierpnia w Lidlu pojawi się zaktualizowany asortyment tymczasowy. Do kupienia będzie masa produktów w niższych cenach. Nie zabraknie przydatnej elektroniki, w tym narzędzi. Młotowiertarka udarowa o mocy 800 W z płaskim dłutem i trzema wiertłami 3 SDS w zestawie będzie dostępna w cenie 199 złotych. Z kolei frezarkę górnowrzecionową 1200 W będzie można kupić za 179 złotych. W tym przypadku wraz z urządzeniem dostajemy także sześcioczęściowy zestaw frezów do drewna i cęgi do mocowania. W cenie o 25% niższej niż standardowo, czyli za 59,99 złotych będzie można zakupić składany reflektor LED. Reflektor może działać bezprzewodowo dzięki wbudowanemu akumulatorowi litowo-jonowemu.

W nowej ofercie Lidla nie zabraknie urządzeń do pomiaru. Za 99,99 złotych będziemy mogli kupić laser krzyżowy ze statywem. W cenie 39,99 zł dostępna będzie poziomica laserowa, a za 59,90 wersja z taśmą mierniczą. Z kolei dalmierz laserowy to koszt 79,99 złotych.

Przeceniona zostanie szlifierka krawędziowa 250 W z trzema tarczami do drewna w zestawie. Zamiast standardowej ceny 199 złotych zapłacimy o 50 zł mniej. Nie zabraknie również elektronarzędzi do dbania o samochód. Za 349 złotych będziemy mogli kupić akumulatorowy klucz udarowy 20 V, który sprawdzi się idealnie przy wymianie kół. Ponadto w cenie 129 złotych dostępna będzie polerka o mocy 800 W.

