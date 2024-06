Aplikacja z gazetkami – darmowy sposób na wyszukiwanie najlepszych promocji

Na czym polega oszczędzanie z aplikacjami do sprawdzania cen produktów?

Nieuczciwe promowanie swojego asortymentu przez największe marki w branży handlowej stało się prawdziwą zmorą konsumentów w ostatnich latach. Wystarczy bowiem przejść w niedalekiej odległości do wybranego sklepu, aby zostać przekonanym o najniższych cenach konkretnych produktów, jakie konsument znajdzie po przekroczeniu progu marketu. Tego typu oddziaływanie na podświadomość potencjalnych klientów sprawia, że Polacy najchętniej decydują się na robienie zakupów w sklepach posiadających najlepszy dział marketingu, a nie w supermarketach oferujących najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny. Konsumenci nie są jednak skazani na całkowitą klęskę w tym starciu, bowiem w ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się proste narzędzia instalowane na smartfony, które mają za zadanie pełnić funkcję przewodnika po świecie nabywania szeroko rozumianych dóbr fizycznych. Najlepsza aplikacja z gazetkami promocyjnymi może stać się, stosując wciąż metaforykę wojenną, bezcennym orężem w walce z wielkimi koncernami branży handlowej, aby w ostatecznym rozrachunku umożliwić wyjście z tego pojedynku z tarczą.

Problem wydawania dużych sum na podstawowe zakupy produktów spożywczych, higienicznych i kosmetycznych dotyczy sporego odsetka populacji, a główną przyczyną tego zjawiska jest propagowany od lat nieodpowiedni model zakupów. Za koszyk wypełniony identycznymi produktami można zapłacić w poszczególnych sklepach i marketach diametralnie różną cenę, dlatego motywacją każdego konsumenta o konsumentki powinno być zoptymalizowanie swoich zakupów pod względem finansowym. Trudno jednak oczekiwać, aby każdy poświęcał swój wolny czas na zapoznawanie się z ofertami promocyjnymi w konkretnych sklepach – tylko dlatego, żeby ostatecznie odnaleźć pożądany towar w najbardziej opłacalnej cenie. Współcześnie nie ma potrzeby decydowania się na poświęcenia tego typu, ponieważ dostęp do takiej wiedzy znajduje się na wyciągnięcie ręki. Wszystkie te funkcje można bowiem znaleźć w smartfonie – urządzeniu, z którym praktycznie się nie rozstajemy (na czym czytasz ten tekst?).

Jak działa aplikacja do promocji w sklepach? Gazetkowo od podstaw

Gazetkowo to prosta aplikacja do porównywania cen produktów, jaką każdy może pobrać na swój smartfon bez ponoszenia żadnych kosztów. Funkcjonalność urządzenia nie jest skrywana za pay-wallem, a po zainstalowaniu oprogramowania konsumenta dzieli zaledwie kilka kliknięć od całkowitego zrewolucjonizowania sposobu robienia zakupów. Interfejs aplikacji umożliwia wybranie marek sklepowych z poziomu indywidualnego pulpitu użytkownika – Gazetkowo można w dowolny sposób dostosować do swoich potrzeb, decydując się na śledzenie ofert najbardziej interesujących towarów i produktów. To właśnie w tym miejscu wszyscy użytkownicy znajdą w późniejszym czasie aktualne gazetki i broszury promocyjne, które dla większości marketów stanowią podstawę informowania konsumentów o atrakcyjnych cenowo ofertach. Do głównego pulpitu można bowiem przypiąć placówki handlowe oferujące między innymi:

produkty spożywcze , np. Biedronka, Lidl, Kaufland,Netto, Dino;

, np. Biedronka, Lidl, Kaufland,Netto, Dino; kosmetyki i artykuły higieniczne , np. Rossmann, Hebe, Natura;

, np. Rossmann, Hebe, Natura; meble i akcesoria domowe , np. Ikea, Black Red White, Jysk, Komfort;

, np. Ikea, Black Red White, Jysk, Komfort; sprzęt RTV i AGD , np. Media Markt, Avans, Neonet;

, np. Media Markt, Avans, Neonet; odzież i biżuterię , np. Pepco, Kik, H&M, Bonprix;

, np. Pepco, Kik, H&M, Bonprix; artykuły budowlane, np. Leroy Merlin, Castorama, Obi, Mrówka.

Skuteczność samego procesu oszczędzania opiera się jednak na możliwości porównywania ze sobą cen w poszczególnych sklepach. Dlatego też funkcja przeszukiwania asortymentu okolicznych marketów umożliwia znalezienie w kilka sekund odpowiedzi na to, gdzie najtaniej można kupić mleko, masło lub kawę. Banalnie proste!

Schemat robienia zakupów również wydaje się być nieskomplikowany, jednak twórcy Gazetkowo proponują użytkownikom i użytkowniczkom zupełnie inne podejście do tej czynności. Z poziomu głównego pulpitu aplikacji można bowiem w łatwy sposób oznaczyć poszczególne produkty z asortymentu sklepów i dodać je do koszyka oprogramowania. W ten sposób krok po kroku możliwe jest stworzenie listy towarów niezbędnych do kupienia podczas nadchodzących cotygodniowych zakupów. Korzystając z sortowania produktów względem ceny, można w łatwy sposób znaleźć najbardziej opłacalne oferty, a tworząc ściśle określony zestaw artykułów czas spędzony na przemierzaniu kolejnych alejek sklepowych, również ulega skróceniu. Konsumenci zyskują zatem podwójnie – prosta apka z gazetkami Google Play oraz na smartfony z systemem iOS nie tylko pozwala na odciążenie domowego budżetu, ale też i umożliwia lepsze gospodarowanie swoim wolnym czasem.

Czy właśnie nadchodzi rewolucja w handlu?

Optymalizacja codziennych działań stała się niemalże głównym celem ludzi w XXI wieku. Nie powinno więc nikogo dziwić, że tego typu praktyki wkroczyły również w sektor handlu, czyli gałąź dotychczas zdominowaną przez wielkie koncerny. Każdy zdaje sobie sprawę, że fizyczne zapoznawanie się z gazetkami promocyjnymi to przeżytek, który jest nie tylko nieekologiczny, ale też i zupełnie niepotrzebny. Proste narzędzie w postaci aplikacji do promocji, jaką można pobrać na swój smartfon, może stanowić wartościowy zamiennik, który przy okazji zaspokoi w pełni potrzeby współczesnego konsumenta. Oszczędzanie przy wykorzystaniu oprogramowania tego typu nie jest bowiem przejawem przesadnego materializmu czy konsumpcjonizmu, lecz oznacza niejako dostosowanie się do aktualnej sytuacji gospodarczej i wykorzystanie dostępnych możliwości.

Portrait of a young cheerfull man looking at clothes to buy at shop

Wszystko zatem zależy od motywacji konkretnego użytkownika i jego umiejętności przełożenia funkcji wspomnianego narzędzia na fizyczne wizyty w supermarketach. Intuicyjny layout i łatwy sposób obsługi nie wykluczają z użytkowania żadnego konsumenta, a prosta apka z gazetkami iOS oraz na urządzenia z systemem Android („gazetki promocyjne Android” – wystarczy wpisać tę kombinację słów do wyszukiwarki, by szybko znaleźć dostęp do opisywanego programu) może zostać pobrana przez każdego posiadacza smartfona. Gazetkowo to najlepsza tego typu aplikacja. Gazetki promocyjne – iOS współgra z nimi doskonale!

Przyszłość robienia zakupów opiera się na łatwym dostępie do informacji. To właśnie z tego powodu tak wiele osób ceni internetowe platformy sprzedażowe i aukcyjne, na których transparentność cenowa nie jest w żaden sposób ograniczana przez działania marketingowe. Aplikacje do promocji, takie jak na przykład Gazetkowo, wydają się być wartościowym odpowiednikiem w sferze zakupów fizycznych tych cech, które tak dobrze sprawdzają się w nabywaniu produktów drogą internetową. W każdym aspekcie naszego życia sukces opiera się na wykorzystywaniu dostępnych możliwości, dlatego zapoznanie się z funkcjami wspomnianego narzędzia wydaje się idealnie wpisywać w motywacje działań, jakimi powinien kierować się rozsądny i świadomy konsument w XXI wieku. Przeszłość to papierowe gazetki sklepowe. Aplikacja Gazetkowo jest nie tyle przyszłością, co must have świadomego klienta tu i teraz.