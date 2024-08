Biedronka nie działa. Awaria popularnej aplikacji

Wybieracie się na zakupy do Biedronki i ze zdziwieniem zauważyliście, że aplikacja nie działa? Spokojnie, to tylko awaria

Na początku roku Biedronka zapowiedziała rewolucję w swojej aplikacji. Nowa apka to przede wszystkim odświeżony, bardziej czytelny interfejs, który doskonale radzi sobie w trybie ciemnym – docenią go przede wszystkim ci, którzy preferują dominację czerni w swoich telefonach. Choć wszystkie elementy wydają się bardzo podobne do poprzedniej wersji, tu zostały odpowiednio dopracowane i usprawnione, by korzystanie z aplikacji było jeszcze wygodniejsze.

Niewątpliwie jedną z najciekawszych nowości w tej wersji aplikacji Biedronka jest możliwość tworzenia swoich własnych list zakupów, do której można dodawać niemal wszystkie znajdujące się w sklepach sieci produkty – od tych świeżych jak nabiał, warzywa, czy owoce, bo produkty suche, mrożone, kosmetyki i gospodarstwa domowego. Z pomocą przychodzi wygodna wyszukiwarka oraz zestaw popularnych produktów. Wciąż brakuje mi jednak możliwości przejrzenia całego asortymentu wraz z możliwością podejrzenia informacji o konkretnych produktach, ale rozumiem, że nie jest to takie łatwe. Zamiast tego, skuteczny okaże się skaner cen, które są często problematyczne do rozszyfrowania.

W ostatnim czasie w apce Biedronki pojawiła się nowość, z której chętnie korzystała już konkurencja – głównie w postaci sieci sklepów Lidl. Chodzi oczywiście o e-paragonów. Na start, 1700 sklepów Biedronka wdrożyło cyfrowe paragony, z których mogą korzystać nie tylko posiadacze aplikacji Biedronki, ale także ci, którzy posiadają tradycyjną kartę Moja Biedronka i konto moja.biedronka.pl. Klienci, którzy je aktywują, będą mieli do nich dostęp przez 3 lata od ich wystawienia. Przy założeniu, że każdy klient w tych sklepach zacznie z nich od razu korzystać, będzie można mówić o oszczędności papieru paragonowego na poziomie aż 75 tysięcy kilometrów rocznie.

Awaria Biedronki. Nie działa aplikacja

Kilka dni po wdrożeniu nowych rozwiązań, mamy problem. Aplikacja Biedronki mierzy się z usterką techniczną. Co to oznacza w praktyce? Nie działają niemal wszystkie systemy aplikacji Biedronka – w tym najważniejsze: strona główna z dedykowanymi promocjam, oszczędnościami i ofertami – zarówno tymi skrojonymi specjalnie dla nas, jak i pochodzącymi z obowiązującej w danym tygodniu gazetki.

Na pocieszenie zostaje działająca karta Moja Biedronka, która otwiera się w aplikacji i – w teorii – pozwala na uzyskanie wcześniej przypisanych rabatów i zniżek. Można też korzystać z listy zakupów, jednak myślę, że wielu osobom to nie wystarcza. Apka Biedronki to przede wszystkim możliwość sprawdzenia promocji, no i oczywiście tzw. shakeomat, dzięki któremu można otrzymać spersonalizowaną ofertę dnia.

W mediach społecznościowych popularnej sieci pojawiają się liczne komentarze informujące o problemach z działaniem aplikacji. Do sprawy odniosła się także sama Biedronka, gdzie jej przedstawiciele potwierdzają usterkę. Informują też obecnie, że trwają prace nad przywróceniem funkcjonalności apki. Gdy tak się stanie, zaktualizujemy tekst.