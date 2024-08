Biedronka co jakiś czas aktualizuje swoją ofertę tymczasową. Już wkrótce na półkach w wybranych sklepach znajdzie się masa ciekawej elektroniki. Zadowoleni będą przede wszystkim fani sprzętu audio, gdyż będą mogli przebierać w różnego rodzaju głośnikach i mikrofonach. Z takim sprzętem można śmiało rozkręcić każdą imprezę.

Już od czwartku 8 sierpnia będzie można kupić głośnik bezprzewodowy marki Forever. Urządzenie charakteryzuje się mocą 30 W oraz maksymalnym czasem pracy na poziomie 10 godzin. Jego cena to 149 złotych. Oprócz tego imprezowiczów powinien zainteresować głośnik Hykker z podświetleniem LED i mikrofonem w zestawie za 129 złotych. W ofercie znajdzie się również bardziej budżetowa propozycja. Mianowicie bezprzewodowy mikrofon karaoke z wbudowanym głośnikiem w ciekawej, dziecięcej stylizacji. Koszt takiego urządzenia to 49,99 zł i oferuje ono 3 tryby modulacji głosu, podświetlenie LED oraz do 5 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Biedronka

W nowym asortymencie tymczasowem znajdziemy również smartwatch SM6 Opal marki Tracer za 99 złotych oraz przewody i ładowarki sieciowe za 12,99 zł. Wspomniane promocje będą trwały do środy 21 sierpnia.

Promocje na smartfony w Biedronce

Biedronka przyszykowała promocje nie tylko w sklepach stacjonarnych. Już teraz w sklepie internetowym Home Biedronka dostępna jest masa produktów w niskich cenach. Najciekawszym z nich jest zdecydowanie smartfon Blade V40 marki ZTE. Telefon został przeceniony na 389 złotych. Jego standardowa cena w sklepie Biedronki to 549 zł, więc bez promocji nie opłaca się go tam kupować. W innych internetowych sklepach cenach oscyluje w przedziale 400-450 zł.

Urządzenie zostało zaopatrzone w ekran FHD+ o przekątnej 6,6" i działa na systemie Android 12. Klienci mogą liczyć na 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. W kwestii fotografii mamy do dyspozycji aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix oraz aparat główny 50 Mpix. Urządzenie zostało zaopatrzone w baterię o pojemności 4500 mAh, którą naładujemy z maksymalną mocą 22,5 W.